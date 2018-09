IDEMIA von der Ontario Lottery and Gaming Corporation mit Bereitstellung von Lotterieterminals der nächsten Generation in Kanada beauftragt

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity, stärkt seine Beziehung zu OLG durch die Bereitstellung von kamerabasierten Lotterieterminals der nächsten Generation. Dank dieser von IDEMIA entwickelten neuen Technologie wird OLG in der Lage sein, das Verhältnis mit den Spielern zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Das ELITE-Terminal ermöglicht den Händlern eine schnelle und einfache Bearbeitung von Dokumenten (wie beispielsweise Spielscheinen, Quittungen, Soforttickets usw.) sowie neue Möglichkeiten zur Gestaltung innovativer Spielscheine für besondere Anlässe.

Für dieses langfristige Spezialprojekt wird IDEMIA in den nächsten 18 bis 24 Monaten gemeinsam mit OLG 10.700 neue Terminals und die dazugehörigen Los-Prüfgeräte in Einzelhandelsgeschäften einführen. IDEMIA kooperiert zudem mit Rogers Communication Canada Inc. als Telekommunikationsnetzanbieter, mit NCR Canada Corp. als Anbieter von Support- und Wartungsdienstleistungen für Lotterieterminals und mit FDJ Gaming Solutions (eine Tochtergesellschaft von la Française des Jeux), dem langjährigen Partner von IDEMIA, bei der Bereitstellung der Middleware für Lotterieterminals und den entsprechenden Tools für die Fernverwaltung.

„IDEMIA ist stolz, erneut mit der Ontario Lottery and Gaming Corporation zusammenzuarbeiten und sie mit kamerabasierten Lotterieterminals der nächsten Generation zu beliefern. IDEMIA verfügt über weltweite Erfahrung und die entsprechende Kompetenz zur Implementierung, Integration und Wartung hochmoderner Lösungen der Lotterie- und Spielebranche. Bis heute wurden weltweit mehr als 60.000 ELITE-Terminals verkauft, ein Beleg für den großen Erfolg dieser bahnbrechenden Technologie“, sagte Philippe Larcher, Deputy General Manager für den Bereich Citizen Identity & Public Security bei IDEMIA.

„Der Austausch und die Modernisierung von Lotterieterminals wird zur Verbesserung des verantwortungsvollen Umgangs von OLG mit den Kunden beitragen“, so Greg McKenzie, Chief Operating Officer von OLG. „OLG möchte sicherstellen, dass unsere Technologie den geänderten Marktanforderungen gerecht wird. Neue Terminals werden es OLG ermöglichen, weitere Produkte anzubieten und den Kunden ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten, während die Einzelhändler von verbesserten Funktionen profitieren.“

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity für eine zunehmend digitalisierte Welt, verfolgt das Ziel, Bürger und Verbraucher gleichermaßen in die Lage zu versetzen, so zu interagieren, zu bezahlen, sich zu vernetzen, zu reisen und zu wählen, wie es in der vernetzten Welt von heute möglich ist. Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für Augmented Identity definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir dieses Gut für Personen oder Objekte nutzen und schützen. Wir sorgen für Privatsphäre und Vertrauen und garantieren sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Bereichen Finanzwesen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity & Security (Morpho) haben sich zu IDEMIA zusammengeschlossen. Mit Erlösen von fast 3 Mrd. US-Dollar und 14.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com / Folgen Sie @IdemiaGroup auf Twitter

Über OLG

OLG ist eine staatliche Behörde, die für die Provinz Ontario erstklassige Glücksspielunterhaltung entwickelt. Die sozial verantwortlich handelnde OLG betreibt und verwaltet Glücksspieleinrichtungen auf Landesebene, den Vertrieb von provinzweiten Lotteriespielen, PlayOLG-Internetspiele und die Bereitstellung von Bingo und weiteren elektronischen Spielprodukten in gemeinnützigen Spielzentren. OLG trägt zudem zum Aufbau einer zukunftsfähigeren Pferderennsportindustrie in Ontario bei. Seit 1975 hat OLG fast 47 Milliarden Dollar für die Bevölkerung und die Provinz Ontario bereitgestellt, um wichtige Prioritäten der Regierung wie die Gesundheitsversorgung, die Behandlung, Prävention und Erforschung von Spielsucht und die Unterstützung von Amateursportlern zu unterstützen. Mit den Einnahmen aus den Betriebstätigkeiten der OLG werden alljährlich überdies einheimische Gemeinden, Ontario First Nations (Ureinwohner Ontarios), Lotterie-Annahmestellen und lokale Wohltätigkeitsorganisationen in der gesamten Provinz unterstützt.

