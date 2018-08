IFA 2018: Acer präsentiert Produktneuheiten für Heimanwender, Business-User und Gamer

Unter dem Motto „Minimize to Maximize“ zeigte Acer bei der next@acer Pressekonferenz (www.acer.com/nextatacer) auf der IFA 2018 eine Vielzahl neuer Produkte, Upgrades und Ideen für Gamer, Entwickler, Familien, Studierende und Profis und demonstrierte eindrucksvoll, wie sich – sowohl im privaten als auch im professionellen Bereich - immer mehr Funktionalität und Leistung mit immer anspruchsvolleren Designs vereinen lässt.

Live on Stage

Auf der Bühne der globalen Pressekonferenz in Berlin zeigte Acer-CEO Jason Chen erste Details des neuen Predator Triton 900, dem bislang leistungsstärksten und vielseitigsten Gaming-Notebook, das Acer je gebaut hat. Als Weiterentwicklung des Predator Triton 700 kombiniert das 17 Zoll-Gerät ein einzigartiges Display-Scharnier für die Nutzung als Convertible mit einem hocheffizienten Thermosystem. Das Ergebnis ist ein bemerkenswertes, leistungsstarkes Gaming-Flaggschiff mit hoher Portabilität.

Der Predator X, der im Winter auf den Markt kommen soll, markiert die neue Speerspitze im Desktop-Segment und erschließt mit zwei Intel Xeon-Prozessoren und bis zu 12 ECC-DIMM-Slots immense Leistung für ein ultimatives Gaming-Erlebnis.

Zu den weiteren Highlights zählen:

Acer Swift 5: das leichteste 15-Zoll-Notebook der Welt wiegt weniger als 1 kg und verfügt über die neuesten Intel® Core®-Prozessoren, großartiges Design und ein 15,6-Zoll-Display mit ultradünnen Rändern Acer Chromebook 514: Aluminium-Unibody, beleuchtete Tastatur, Touchpad aus Corning Gorilla Glass, USB Type-C und bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit Acer OJO 500: Erstes Windows Mixed Reality-Headset mit abnehmbarer Polsterung, patentierter integrierter Soundpipe-Technologie und IPD-Technologie zur Messung des Abstands zwischen Auge und Display Der neue 27 Zoll-Gaming-Monitor Predator XB273K bietet Ultra-HD-Auflösung (3840x2160), VESA DisplayHDR™ 400 und NVIDIA® G-SYNC™ Der neue 27-Zoll-Monitor Acer Nitro XV273K bietet AMD Radeon™ FreeSync, VESA DisplayHDR™ 400 und bis zu 1 ms Visual Response Boost™ Predator Thronos: Monströser Gaming-Sessel mit Deep Impact Vibration und Vorrichtung für bis zu drei 27 Zoll-Gaming-Monitore Refresh des Acer Aspire-Notebook- und All-in-One-PC-Portfolios, einschließlich CPU-Upgrades und aktualisierten Designs. Neue Laser-Projektoren der PL- und SL-Serie für anspruchsvolle kommerzielle und pädagogische Anwendungen Ebenfalls angekündigt wurde das Upgrade der Gaming-Desktops der Predator Orion-Serie (Modelle 3000, 5000 und 9000) durch neueste NVIDIA® GeForce® RTX-Grafikkarten

Details

Die Produkt- und Leistungsdetails sämtlicher Neuvorstellungen sind auf dem Presseportal von Acer verfügbar.

