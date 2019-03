IfM bietet monatlich Einstieg in Bachelor-Studium in BWL

Das Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft bietet eine wissenschaftliche Grundausbildung für unternehmerische Tätigkeiten in verschiedenen Einheiten und Abteilungen von Betrieben, die betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Methodenkompetenz einfordern.

Salzburg (pts020/26.03.2019/10:00) - Das Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft bietet eine wissenschaftliche Grundausbildung für unternehmerische Tätigkeiten in verschiedenen Einheiten und Abteilungen von Betrieben, die betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Methodenkompetenz einfordern.

In seiner berufsbegleitenden Form am IfM - Institut für Management stellt es eine Möglichkeit dar, neben bereits beruflichen Erfahrungen auch einen akademischen Abschluss zu erwerben. Der geblockte, modulare Aufbau des BWL-Studiums am IfM führt zu einer zeitlich flexiblen und überschaubaren Zeiteinsatz vor Ort. Dieses Lernkonzept bietet die Vorteile eines Präsenzstudiums in einer Gruppe, weist jedoch nicht die Nachteile eines Abendstudiums auf. Pro Monat gibt es einen 2- bis 3-tägigen Präsenzblock (DO-SA). Prüfungstermine werden in Gruppenklausuren, aber auch nach individuell vereinbarten Terminen angeboten. Hausarbeiten werden über die Studienplattform my-IfM hochgeladen.

Die kleinen Gruppengrößen in den Lehrveranstaltungen ermöglichen ein sehr gutes Betreuungsverhältnis zwischen den Dozentinnen und den Studierenden. Zum Abschluss des Studiums ist eine Bachelor-Thesis zu verfassen. Das Thema hierzu wird mit der Studiengangsleitung vereinbart und kann auch aus dem beruflichen Umfeld der/des Studierenden kommen. Sowohl Hausarbeiten als auch die Abschlussarbeit stellen bereits Konzepte, Strategien, Pläne, Analysen etc. dar, welche im beruflichen Umfeld auch sofort umgesetzt werden können. Der Zusatznutzen sowohl für Studierende und AbsolventInnen wie auch für die jeweiligen Unternehmen liegt auf der Hand.

Zulassungsvoraussetzungen: * Matura/Berufsreifeprüfung * Meisterprüfung/Unternehmerprüfung * Hochschul- bzw. Fachhochschulreife * Individuelle Erbringung im Rahmen eines persönlichen Aufnahmegesprächs

Faktenbox: * Monatliche geblockte Lehrveranstaltungen im Zeitfenster Donnerstag bis Samstag * Insgesamt 60 Präsenztage * Studiendauer max. 3 Jahre * Anerkannter akademischer Abschluss 180 ECTS * Unterrichtssprache Deutsch * Steuerliche Absetzbarkeit der Studiengebühren des berufsbegleitenden Studiums

Starttermine in das Studium: monatlich möglich

Studienort: Hotel Schloss Leopoldskron, Salzburg

Informationen: Tel.: +43 662 66 86 280 E-Mail: office@ifm.ac.at Web: https://www.ifm.ac.at/de/bachelorstudium-in-betriebswirtschaft

Über IfM - Institut für Management in Salzburg "Leading you to success": den größtmöglichen persönlichen Nutzen für seine Kursteilnehmer zu erreichen, ist das wichtigste Ziel des IfM - Instituts für Management in Salzburg. Gemeinsam mit Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft und renommierten Wissenschaftlern werden praxisnahe Studienprogramme, Lehrgänge und Seminare entwickelt, die sich an den täglichen Anforderungen an Manager und Führungskräfte orientieren. Das IfM stellt mit seinem Angebot zur berufsbegleitenden Weiterbildung einen wichtigen Beitrag zum Bildungsstandort Salzburg dar. Als privates Bildungsinstitut ermöglicht IfM durch modulare Bildungskonzepte die optimale Vereinbarkeit von Beruf und Studium bzw. Beruf und Weiterbildung.

Auch als Partner für Firmen unterstützt das IfM individuellen Trainings- und Schulungsbedarf mit einem erfahrenen Berater-Team in genau denjenigen Bereichen, die Ihrem Unternehmenserfolg noch im Wege stehen. Insbesondere in den Bereichen Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, Management und Kommunikation können die IfM-Experten auf die Unternehmensbedürfnisse eingehen. Ob im Verkauf, Zeitmanagement, in der Mitarbeiterführung oder im Projekt-und Qualitätsmanagement - die hochqualifizierten Trainer können vor allem durch viel Erfahrung in der Praxis direkt anwendbare Resultate erzielen.

IfM - Leistungsspektrum: * Ph.D. Berufsbegleitendes Doktoratsstudium * Executive MBA in General Management * Bachelor Studium in Betriebswirtschaft * Zertifikatslehrgänge * Seminare und Workshops * Individuelle Inhouse-Trainings & Consulting

