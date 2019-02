IfM: Zertifikatslehrgang Business Management

"Erfolgreiches Management ist die Basis jedes florierenden Unternehmens", so IfM-Geschäftsführer Wolfgang Reiger. Gemeinsam mit dem Fachbeirat des Bankhaus Spängler hat das IfM-Institut für Management in Salzburg den Zertifikatslehrgang "Business Management" entwickelt. In drei Modulen à drei Tagen werden den TeilnehmerInnen die Grundzüge erfolgreichen Managements von Wirtschaftstreibenden, Dozenten und Fachexperten praxisnah vermittelt.

Salzburg (pts009/26.02.2019/09:00) - "Erfolgreiches Management ist die Basis jedes florierenden Unternehmens", so IfM-Geschäftsführer Wolfgang Reiger. Gemeinsam mit dem Fachbeirat des Bankhaus Spängler hat das IfM-Institut für Management in Salzburg den Zertifikatslehrgang "Business Management" entwickelt. In drei Modulen à drei Tagen werden den TeilnehmerInnen die Grundzüge erfolgreichen Managements von Wirtschaftstreibenden, Dozenten und Fachexperten praxisnah vermittelt.

Dieser kompakte Lehrgang richtet sich primär an: * Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte * Unternehmer und Unternehmensnachfolger

Im Fokus stehen die branchenübergreifende Vernetzung von Wirtschaft & Management sowie die praxisnahe Vermittlung folgender Inhalte: * Controlling und Liquiditätsmanagement * Finanzierung und Grundzüge des Steuerrechts * Strategisches Management * Unternehmensplanspiel * Personal Skills * Familienunternehmen und Familienvermögen

Die Seminare finden geblockt in Modulform jeweils Donnerstag bis Samstag statt.

Termine: Modul 1: 4. - 6. April 2019 Modul 2: 9. - 11. Mai 2019 Modul 3: 27. - 29. Juni 2019

Einzigartiger Veranstaltungsort im Hotel Schloss Leopoldskron Salzburg

Das inspirierende Ambiente von Hotel Schloss Leopoldskron bietet als exklusives Konferenz- und Schulungszentrum komfortable Übernachtungsmöglichkeiten im Haus und ist sehr gut mit dem Auto als auch vom Bahnhof sowie Flughafen zu erreichen. Dieser Ort verbindet angenehme Lernatmosphäre mit Natur- und Stadtnähe gleichermaßen.

Informationen: Tel.: + 43 662 66 86 280 E-Mail: office@ifm.ac.at Web: https://www.ifm.ac.at/de/aktuelles

Über IfM - Institut für Management in Salzburg: "Leading you to success": den größtmöglichen persönlichen Nutzen für seine Kursteilnehmer zu erreichen, ist das wichtigste Ziel des IfM - Instituts für Management in Salzburg. Gemeinsam mit Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft und renommierten Wissenschaftlern werden praxisnahe Studienprogramme, Lehrgänge und Seminare entwickelt, die sich an den täglichen Anforderungen an Manager und Führungskräfte orientieren. Das IfM stellt mit seinem Angebot zur berufsbegleitenden Weiterbildung einen wichtigen Beitrag zum Bildungsstandort Salzburg dar. Als privates Bildungsinstitut ermöglicht IfM durch modulare Bildungskonzepte die optimale Vereinbarkeit von Beruf und Studium bzw. Beruf und Weiterbildung.

Auch als Partner für Firmen unterstützt das IfM individuellen Trainings- und Schulungsbedarf mit einem erfahrenen Berater-Team in genau denjenigen Bereichen, die Ihrem Unternehmenserfolg noch im Wege stehen. Insbesondere in den Bereichen Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, Management und Kommunikation können die IfM-Experten auf die Unternehmensbedürfnisse eingehen. Ob im Verkauf, Zeitmanagement, in der Mitarbeiterführung oder im Projekt-und Qualitätsmanagement - die hochqualifizierten Trainer können vor allem durch viel Erfahrung in der Praxis direkt anwendbare Resultate erzielen.

IfM-Leistungsspektrum: * PhD Berufsbegleitendes Doktoratsstudium * Executive MBA in General Management * Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft * Zertifikatslehrgänge * Seminare und Workshops * Individuelle Inhouse-Trainings & Consulting

Aussender: IfM - Institut für Management G.m.b.H. Ansprechpartner: Susanne Reiger Tel.: +43 662 6686280 E-Mail: susanne.reiger@ifm.ac.at Website: www.ifm.ac.at

