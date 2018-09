iFunded by iEstate GmbH: iFunded erhält 4 Mio EUR Wachstumskapital

iFunded by iEstate GmbH,

Die Immobilien-Investment-Plattform iFunded erhält vier Millionen Euro Wachstumskapital zum weiteren Aufbau des Angebots für institutionelle Anleger und der Integration der Blockchain-Technologie.

Berlin, 25.09.2018 - iFunded, eine der führenden digitalen Immobilien-Investment-Plattformen im deutschsprachigen Raum und die erste, die auch institutionelle Anleger anspricht, erhält im Rahmen einer Pre-Series A Runde ein Investment von vier Millionen Euro von der EVAN Group plc sowie dem ehemaligem Verkaufsleiter und Managing Director der Citibank Fixed Income Asia, Torsten Pfeifer, jetzt CEO des Immobilien und Venture Capital Unternehmens Treuenburg Group. Auch die Bestandsinvestoren, darunter die Gründungsgesellschafter Michael Stephan und 32nd Floor GmbH sowie die Venture Capital Gesellschaft Creathor Ventures, zeichnen die Runde mit.

"Wir sind überzeugt von der Digitalisierung der Immobilien-Investmentbranche. iFunded hat bereits als erste Plattform in Deutschland seinen Fokus auf institutionelle Investoren erweitert und ist bei der Integration von neuen Technologien wie der Blockchain hervorragend aufgestellt." so Dr. Michael Nave, CEO der EVAN Group, institutioneller Eigentümer und Betreiber gewerblicher Immobilien.

Auch der zweite neue Gesellschafter, Torsten Pfeifer, ist überzeugt: "Das Team von iFunded verfolgt eine zukunftsweisende Strategie, professionellen Investoren maßgeschneiderte Immobilien-Investmentprodukte wie Bankendarlehen, Anleihen, Clubdeals und Mezzaninefinanzierung über eine digitale Plattform anzubieten. Gepaart mit der Integration der Blockchain-Technologie und der damit verbundenen Effizienzoptimierung der Investmentprozesse, sowie der Möglichkeit der Strukturierung neuer Produkte, trifft iFunded den Puls der Zeit."

"Das Investment bestätigt unseren bisherigen Kurs und die Positionierung von ifunded.de als digitale Plattform für Immobilieninvestments mit einem zunehmenden Fokus auf institutionelle Investoren", sagt Michael Stephan, Gründer und Geschäftsführer von iFunded. Über die Plattform können private sowie institutionelle Anleger direkt in Immobilienprojekte ihrer Wahl investieren.

iFunded plant weiteres Wachstum und insbesondere den Ausbau des Bereichs für institutionelle Investoren. "Institutionelle Investoren, aber auch Family Offices und vermögende Privatinvestoren, werden zunehmend digitale Plattformen für ihre Investments nutzen. iFunded bietet für diese Investorengruppen Zugang zu vorgeprüften Projekten sowie Kosten-, Effizienz- und Transparenzvorteile", so Stephan.

Erst kürzlich wurde Jan-Oliver Sell (42) als Chief Operating Officer (COO) gewonnen. Sell verantwortet unter anderem die Fondskonzeption und das Reporting für institutionelle Investoren sowie die Integration der Blockchain-Technologie bei der Zweitmarke iEstate. Zuvor war er u.a. für die Investmentbank Morgan Stanley tätig. Für die Aktivitäten im institutionellen Segment sowie in der Integration der Blockchain-Technologie soll weiteres Personal eingestellt werden.

iFunded startete Anfang 2018 als erste digitale Plattform mit Produkten speziell für institutionelle Investoren. Dabei handelte es sich u.a. um besicherte Wertpapiere in Form von Teilschuldverschreibungen für Immobilienprojekte mit einem Gesamtfinanzierungsvolumen im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich. Um digitale Investmentprozesse noch sicherer, effizienter und transparenter darstellen zu können, befasst sich iFunded mit der Implementierung der Blockchain Technologie.

Über iFunded:

iFunded ist eine Online-Immobilien-Investmentplattform, über die institutionelle Anleger und private Anleger in Immobilienprojekte ihrer Wahl investieren. Immobilienentwickler haben die Möglichkeit, ihre Projekte über die Plattform in einer frühen Phase u.a. über Onlinekanäle zu vermarkten. Sie können www.iFunded.de neben Banken und institutionellen Investoren als alternativen Finanzierungskanal bei einem Finanzierungsbedarf von bis zu EUR 50 Mio. nutzen. Institutionellen Investoren bietet iFunded Zugang zu vorab geprüften Immobilienprojekten, die nach ihren speziellen Investmentkriterien ausgewählt sind.

Über EVAN Group plc:

EVAN Group plc, ist ein institutioneller Eigentümer und Betreiber gewerblicher Immobilien in den Top-10-Städten Deutschlands und umfasst rund 140.000 m² gewerblich und wohnwirtschaftlich genutzter Immobilien mit einem Verkehrswert von über EUR 370 Millionen.

Über Treuenburg Group:

Die Treuenburg Group ist ein, sich im Privatbesitz befindlicher Immobilien- und Assetmanager mit Hauptsitz in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Im Rahmen unsere Geschäftsstrategie geht die Treuenburg Group neben Immobilieninvestments auch Unternehmensbeteiligungen ein. www.treuenburg.com

Über Creathor Venture:

Creathor Ventures investiert in technologieorientierte, wachstumsstarke Unternehmen in allen Phasen ihrer Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Specialized Artificial Intelligence, Advanced Industry Tech und Enabling Platforms. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich und Skandinavien. Von den Standorten Bad Homburg und Zürich aus unterstützt das 17-köpfige Team derzeit über 30 Tech- und Life-Science-Unternehmen aktiv beim Firmenaufbau und -wachstum sowie der Internationalisierung. Das Managementteam besteht aus den Managing Partnern Dr. Gert Köhler, Karlheinz Schmelig und Cédric Köhler sowie den Partnern Christian Leikert und Christian Weniger. Es investiert seit über 30 Jahren erfolgreich in Startups und hat in dieser Zeit über 20 Unternehmen an internationale Börsen geführt. Creathor Ventures managt derzeit ein Fondsvolumen von über 230 Mio. Euro. Das Management unterstreicht als größter Fondsinvestor seine unternehmerische Ausrichtung. www.creathor.com

