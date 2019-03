Illumina und Lundbeck Foundation GeoGenetics Centre arbeiten gemeinsam an der Erstellung eines der größten Datensätze historischer Genome zur Entschlüsselung der genetischen Ursachen und Entwicklung von psychischen Gesundheitsprobleme

Illumina (NASDAQ:ILMN) und Lundbeck Foundation GeoGenetics Centre an der Universität Kopenhagen in Dänemark schließen sich zusammen, um den Zusammenhang zwischen der Evolutionsgeschichte ausgewählter psychischer und neurologischer Störungen und infektiösen Erregern zu erforschen. Dieses Unterfangen, eines der ersten Projekte seiner Art weltweit, soll neue Erkenntnisse in Bezug auf das medizinische und biologische Verständnis spezieller Faktoren liefern, die der Entwicklung humaner neuropsychiatrischer Erkrankungen im Wandel der Zeiten zugrunde liegen. Letztendlich könnte das Projekt einen neuen Ansatz für die Entwicklung von Medikamenten und anderen therapeutischen Behandlungen für psychische und neurologische Störungen liefern.

Woher kommen Gehirnerkrankungen? In dem Bestreben, Aufschluss über die Rolle von Mikroben bei der Entstehung (Pathogenese) neuropsychiatrischer Erkrankungen wie der Alzheimer-Krankheit und Schizophrenie zu geben, werden Professor Eske Willerslev und sein Team einen der größten genomischen Datensätze seiner Art erstellen, indem die vollständige DNA von Tausenden historischer eurasischer menschlicher Überreste erfasst wird. Die Daten werden aus Knochen und Zähnen gewonnen, wobei die ältesten Überreste 10.000 Jahre zurückreichen.

Das internationale, multidisziplinäre Team aus Wissenschaftlern, zu denen unter anderem Fachleute aus den Bereichen historische Genomik, Neurogenetik, Populationsgenetik, Archäologie, Linguistik sowie Experten auf dem Gebiet der Gehirngesundheit zählen, wird sich auf die Bildung von zwei einzigartigen Untergruppen genomischer Daten konzentrieren. Das erste Panel besteht aus 5.000 historischen menschlichen Genomen. Das zweite Panel wird aus historischer pathogener DNA bestehen, die mit menschlichen Erkrankungen assoziiert wird. Beide Panels, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, werden zusammen unser Verständnis der Entwicklung der Krankheitsvarianz und ihrer Interaktion mit dem menschlichen Genom und Erregerdruck fördern. Das Projekt wird eines der größten Sätze historischer menschlicher und pathogener Genom-Panels generieren und analysieren, die je gebildet wurden.

„Im Lauf der vergangenen 10.000 Jahre hat die Menschheit einige der größten Veränderungen der Lebensweise in der Geschichte unserer Spezies durchgemacht“, erklärte Professor Willerslev, Professor der Lundbeck Foundation an der Universität Kopenhagen und Prince Philip Professor an der Universität Cambridge. „Unsere Ernährung hat sich im Rahmen unserer Entwicklung von Jäger-Sammlern zu Bauern verändert, unsere Siedlungsmuster haben sich verändert, und es gab Veränderungen beim Infektionsdruck durch pathogene Mikroorganismen, denen wir aufgrund veränderter Lebensbedingungen ausgesetzt waren. Wir wissen auch, dass chronische Virus-, Bakterien und Pilzinfektionen möglicherweise ursächliche Faktoren bei neuropsychiatrischen Erkrankungen sein können; es besteht also Grund zu der Annahme, dass die DNA-Analysen aus diesem Zeitraum maßgebliche Trends aufzeigen werden, die es uns ermöglichen, neue, öffentlich zugängliche Referenzsätze zu erstellen, um das Verständnis der Krankheitsentwicklung sowohl in wissenschaftlichen Kreisen als auch im Gesundheitswesen zu fördern.“

Um die genetischen Ursachen und die Entwicklung menschlicher Erkrankungen zu entschlüsseln, werden sich Professor Willerslev und sein Team Illuminas leistungsstärksten Sequenzer, das NovaSeq™6000 System, zunutze machen. Es wurde konzipiert, um neue Horizonte für größere, robustere Experimente zu eröffnen, die den Durchsatz liefern, um groß angelegte Kohortenstudien ordnungsgemäß durchzuführen. Projekte dieser Größenordnung profitieren von Geschwindigkeit, Durchsatz und Datenqualität, und dieses Projekt wird daher die S4-Fließzelle nutzen, um alle zwei Tage bis zu 20 Milliarden historische DNA-Fragmente zu sequenzieren.

„Der NovaSeq 6000 mit seiner beispiellosen Datenqualität und den hohen Durchsatzfähigkeiten war die naheliegende Wahl für dieses Projekt“, merkt Professor Willerslev an. „Wir haben dieses Projekt zur Erforschung der evolutionären Ursachen von genetischen Störungen zwar vor Jahren geplant, aber es war einfach unmöglich, es vor der Markteinführung von Illuminas NovaSeq System umzusetzen. Wir sind hocherfreut, dass die Lundbeck Foundation den Weitblick hatte, die Bedeutung unseres Projekts zu erkennen, und dass Illuminas Technologie die Forschung möglich machen wird.“

„Illumina ist begeistert, mit Professor Willerslev und seinem Team an diesem außerordentlichen Projekt zusammenzuarbeiten“, sagte Paula Dowdy, Senior Vice President und General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Illumina. „Es wird von größtem Wert sein, wenn wir, indem wir 10.000 Jahre zurückgehen, neue Informationen darüber gewinnen können, wann und unter welchen Umweltbedingungen eine Gehirnstörung in die menschliche DNA eingeschleust worden sein könnte. Dieses Projekt hat das Potenzial, zukünftige Produktentwicklungen in der Genetik und bei der Präzisionsmedizin zu beeinflussen, indem unschätzbare Einblicke für diejenigen gewonnen werden, die von psychischen Problemen betroffen sind.“

Über Illumina

Illumina verbessert die menschliche Gesundheit durch die Entschlüsselung des Potenzials des Genoms. Unser Fokus auf Innovation hat uns als globalen Marktführer in der DNA-Sequenzierung und in Technologien auf Array-Basis etabliert, wobei wir Kunden aus der Forschung, aus dem klinischen Bereich und aus Anwendermärkten bedienen. Unsere Produkte kommen in Bereichen wie Biowissenschaften, Onkologie, reproduktiver Gesundheit, Landwirtschaft und in anderen neu entstehenden Marktsegmenten zum Einsatz. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.illumina.com oder folgen Sie uns auf @illumina.

Über das Lundbeck Foundation GeoGenetics Centre

Das Lundbeck Foundation GeoGenetics Centre for Brain, Disease & Evolution ist ein erstklassiges Kompetenzzentrum für historische DNA-Forschung an menschlicher, pathogener und ökologischer DNA. Das GeoGenetics Centre wurde 2009 als ein Kompetenzzentrum der Dänischen Nationalen Forschungsstiftung (Danish National Research Foundation) gegründet und setzt jetzt seine Tätigkeit mit der großzügigen Unterstützung der Lundbeck Foundation, Carlsberg Foundation, Novo Nordisk Foundation und des Wellcome Trusts fort. Das GeoGenetics Centre ist interdisziplinär und setzt sich aus Wissenschaftlern aus einem breiten Spektrum an Fachrichtungen aus aller Welt zusammen. Am Standort an der Universität Kopenhagen in Dänemark erforschen wir menschliche Migration, Krankheitsevolution, die Anpassung an Veränderungen der Lebensweise und Sprachentwicklung, um zu verstehen, wer wir sind, wo wir herkamen und wohin uns unser Weg führt. Unser Ziel ist es, unsere gegenseitige Wertschätzung zu steigern für das, was „Menschsein“ bedeutet, sowie Leid zu lindern, indem wir Krankheitsursachen verstehen und unsere Verschiedenartigkeit respektieren.

