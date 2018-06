Immervision präsentierte neues Logo und Leitbild zur Ermöglichung intelligenter Bildverarbeitung

Immervision, ein Technologieunternehmen, das intelligente Bildverarbeitung für Geräte in aller Welt anbietet, präsentierte heute eine neue Vision für die Zukunft des Unternehmens. Zur neuen Richtung von Immervision zählen ein neues Firmenlogo und Leitbild, das die gegenwärtige und zukünftige Vision des Unternehmens beschreibt.

„Wir bei Immervision haben schon immer das Ziel verfolgt, der Menschheit zu der Technologie zu verhelfen, die unser Leben verbessert“, sagte Nini. „Unser neues Logo und Unternehmensleitbild unterstreicht nicht nur den weltweiten Bedarf nach Reflexion, sondern auch nach echter visueller Wahrnehmung in den Geräten. Unsere Alltagsgeräte müssen heute mehr denn je eine intelligente Bildverarbeitung in einer Vielzahl von Zusammenhängen ermöglichen. Indem wir Menschen und Maschinen helfen, mehr und klüger zu sehen, verbessert Immervision das Verständnis der Welt und die Interaktion des Menschen mit der Welt wie nie zuvor.“

Als bereits etablierter Marktführer im Bereich der Bildverarbeitung ist Immervision von den neuen Möglichkeiten in der heutigen digitalen Landschaft begeistert. Im Zuge der wachsenden Zahl neuer Smartphones mit zwei oder mehr Objektiven auf der Rückseite ist das Unternehmen mit seinen patentierten Weitwinkelobjektiven - die 80- bis 240-Grad-Ansichten und mehr bieten und die Erfassung der Welt durch das menschliche Auge genau abbilden und sogar übertreffen - einmalig aufgestellt.

Die Weitwinkelobjektive und Datenverarbeitung von Immervision sind jedoch nicht nur für Smartphones geeignet. Die Produkte des Unternehmens bieten Weitwinkelbilder bester Qualität mit erhöhter Auflösung für mobile Geräte, IoT, autonome und teilautonome Fahrzeuge, Robotik, medizinische Bildgebung und eine Vielzahl von Anwendungen im Consumer-, Fach-, Industrie- und STEM-Bereich.

Darüber hinaus steht die „Data-in-Picture“-Technologie von Immervision für intelligente, fortschrittliche Anwendungen für künstliche Intelligenz, Sensorfusion, industrielle Bildverarbeitung und vieles mehr zur Verfügung.

Über Immervision

Immervision integriert intelligente Bildverarbeitung in jedes Gerät. Wir entwickeln Weitwinkelobjektive mit erhöhter Auflösung, um mehr zu sehen, und AI-fähige Bildverarbeitung, um intelligenter zu sehen. Einsatzbereiche unserer Technologie sind intelligente professionelle Anwendungen, Konsumgüter, die Automobilindustrie, Robotik, Medizin und weitere Branchen. Unserer Ansicht nach ist die Bildverarbeitung der Schlüssel, um die Umwelt zu verstehen und zu sichern und die Welt zu unterhalten und zu informieren. Aus diesem Grund passen wir unsere Technologien ständig an und lizenzieren sie an hochmoderne Komponentenhersteller, OEM und ODM der Bildverarbeitungsbranche.

