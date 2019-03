Immobiliengruppe von Ares Management und EDF Invest erwerben das IKB-Bürogebäude in Düsseldorf

Ein Joint Venture zwischen Immobilienfonds, die von der Ares Management Corporation (NYSE: ARES) verwaltet werden, und EDF Invest gab heute den Erwerb des IKB-Bürogebäudes der Deutschen Industriebank in Düsseldorf (Deutschland) bekannt. Die Transaktion wurde am 28. Februar 2019 abgeschlossen.

Das Joint Venture plant, die Immobilie von einer überwiegend eigengenutzten Bankzentrale zu einem modernen, Mehrpartei-Bürokomplex umzubauen. Cells Property Investors ist der agierende Partner des Joint Ventures vor Ort.

Die Transaktion ist die jüngste Akquisition der Ares Real Estate Group in Deutschland und die fünfte Akquisition in Düsseldorf in den letzten zwei Jahren. Ares hat in den letzten 24 Monaten Transaktionen in Höhe von fast 1,8 Milliarden Euro in Deutschland abgeschlossen.

Über die Ares Management Corporation

Die Ares Management Corporation ist ein börsennotierter, führender globaler Alternative Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von rund 130,7 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2018 und 18 Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien. Seit seiner Gründung im Jahr 1997 verfolgt Ares eine disziplinierte Anlagephilosophie, die sich auf das Erzielen starker risikoadjustierter Anlageerträge über Marktzyklen hinweg konzentriert. Ares ist davon überzeugt, dass jede seiner drei sich ergänzenden Investmentgruppen in den Bereichen Kredit, Private Equity und Immobilien basierend auf den verwalteten Vermögen und der Anlageperformance ein Marktführer ist. Ares wurde auf dem Grundprinzip aufgebaut, dass jede Gruppe davon profitiert, Teil eines übergeordneten Ganzen zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.aresmgmt.com.

Über EDF Invest

EDF Invest ist der nicht börsennotierte Investitionsbereich von EDFs Dedicated Assets, dem Anlagenportfolio, das seine langfristigen Verpflichtungen zur Stilllegung von Kernkraftwerken in Frankreich abdeckt. EDF Invest verwaltet zum 31. Dezember 2018 über 5,7 Mrd. Euro an Aktienanlagen. Das Portfolio von EDF Invest besteht aus drei Anlageklassen: Infrastruktur, Immobilien und Private Equity. Im Bereich Immobilien umfasst das Anlagevermögen von EDF Invest Büroimmobilien, Hotels und Einkaufszentren in Frankreich, Italien und Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.edfinvest.com.

