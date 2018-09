Impact gibt Übernahme von Mediarails bekannt

Impact, Anbieter eines nativ-integrierten Produktpakets für Betrugsprävention, Marketingattribution und -analysen sowie Performance-Management und -Optimierung, gab heute die vollständige Übernahme von Mediarails bekannt. Durch die Übernahme erweitert Impact sein Serviceangebot für den Aufbau von Beziehungen zu neuen digitalen Marketingpartnern und Influencern um umfassende Funktionen für CRM und Marketing-Automatisierung.

Radius von Impact ist eine Managementplattform für Performance-Partnerschaften. Dazu wird zunächst das traditionelle Netzwerkmodell umgestaltet, um signifikante Channel-Einsparungen zu generieren, die wiederum in Wachstumsinitiativen investiert werden. Die Integration von Mediarails in das Angebot von Impact unterstützt diese Wachstumsinitiativen: Performance-Marketingteams erhalten die automatisierten Workflows für den Aufbau von Partnerschaften, mit denen sie das Wachstum ihres Unternehmens vorantreiben können.

„Impact ist Vorreiter bei der Einführung einer völlig neuen, strategischen Softwarekategorie, die Wachstum in allen Formen der Marketingpartnerschaften fördert“, erläuterte Max Ciccotosto, CEO von Mediarails. Durch die Integration in das abgerundete Marketingpaket von Impact sind wir in der Lage, eine Technologie zu entwickeln, mit der Marketer ihre Ziele auf effiziente Weise erreichen oder sogar übertreffen können.“

Mediarails nutzt Automatisierung für den respektvollen Umgang mit jeder Partnerschaft, unabhängig von ihrer Größe, damit die Marken ihre Beziehungen selbst zu langfristigen Partnern effektiver gestalten können. Mit den leistungsfähigen Funktionen von Mediarails können Marketer Beziehungen zu neuen digitalen Medienpartnern aufbauen und bestehende Partner durch Tools wie E-Mail-Automatisierung, Personalisierung und Engagement-Alarme enger an sich binden.

„Die Übernahme von Mediarails durch Impact stellt eine sehr spannende Entwicklung für die gesamte Branche dar“, sagte Robert Glazer, Gründer und CEO von Acceleration Partners. „Die Identifizierung, Anwerbung und Verwaltung von Verlagen ist grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung eines Performance Partnership®-Programms. Beschleunigte Investitionen und Wachstum bei Mediarails werden in den kommenden Jahren ein umsatzbasiertes Wachstum bei Partner-Marketingprogrammen ermöglichen.“

Statt ständig die Tools zu wechseln, profitieren Marketer, die offene und interoperable Plattformen wie Radius in Kombination mit Mediarails nutzen, von interaktiv ausgeführten oder automatisierten Workflows auf einer einzigen Plattform. Außerdem erzeugt Mediarails umfangreiche Metadaten aus verfügbaren externen Quellen wie Alexa, SimilarWeb und Social Analytics, um potenzielle Partner zu bewerten.

Als Teil des Technologieportfolios von Impact wird Mediarails weiterhin als eigenständiger Dienst angeboten, der branchenübergreifend den Aufbau von Partnerschaften automatisiert.

„Wir begrüßen die Übernahme von Mediarails durch Impact sehr“, kommentierte Wade Tonkin, Senior Affiliate Manager von Fanatics. „Mediarails ist stets die erste Wahl, wenn es um CRM im Performance-Marketing geht, und war immer ein wichtiger Aspekt bei der Weiterentwicklung unseres Programms in Richtung Top-of-Funnel-Content und Social Media mithilfe von Affiliates, die eine direkte Beziehung zu Sportfans haben. Die Tools von Mediarails für die Automatisierung von Performance-Marketing mit ihren Rekrutierungs- und Optimierungs-Workflows und auch das Arsenal an Publisher Discovery-Tools sind revolutionär. Angesichts der Ressourcen und der Erfahrung, die das Team von Impact mit sich bringt, bin ich gespannt, was die Zukunft bringt.“

Über Impact

Impact ist ein Unternehmen im Bereich Marketing-Technologie, das Markenwachstum durch Optimierung der bezahlten Marketing- und Medienausgaben unterstützt. Die Impact-Plattform wurde als Reaktion auf die Bedürfnisse von Marketern nach mehr Einfachheit, Transparenz, Performance und Vertrauen zur Wachstumssteigerung mithilfe von Marketing entwickelt. Die Plattform von Impact ist die erste native Integration führender Lösungen, die Anzeigenbetrug stoppt und sichere Entscheidungen ermöglicht durch Messung, Attribution und Mixoptimierung von Medien und Schaffung neuer Performance-Partnerschaften, auch mit Influencern und strategischen Partnern.

Impact wurde 2008 in Santa Barbara, Kalifornien gegründet und hat inzwischen über 350 Angestellte und sieben Standorte in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.impact.com.

Über Mediarails

Mediarails ist eine CRM- und Wachstumsplattform, mit der Performance-Marketer (einschließlich Partnermanager und Influencer Marketer) neue digitale Medienpartner identifizieren und rekrutieren und bestehende Partner enger an sich binden und verwalten können. Da es sich um vollständig automatisierte Funktionen handelt, können sich die Verantwortlichen auf höherwertige Aktivitäten wie beispielsweise den Aufbau neuer Partnerschaften, die Vertiefung bestehender Beziehungen und die Optimierung der Geschäftsergebnisse konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.mediarails.com.

