10.03.2019 - 11:02 Uhr In der Kirche in Hasselbach stecken drei Orgeln in einer

Hasselbach – Lange Jahre hatte die Kirchengemeinde Hasselbach auf die dringend notwendige Kirchenrenovierung warten müssen. 2014 war es endlich so weit. Heizung, Läuteanlage, Belüftung – nicht nur des Kirchenraums, sondern auch des neuen Holzpodests unter den Kirchenbänken. Den vollständigen Artikel auf werra-rundschau.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick