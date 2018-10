In einer Debatte der britischen Handelskammer in Brüssel bringen Branchenvertreter ernste Bedenken zum Vorschlag über Einwegplastik vor

British Chamber of Commerce | EU und Belgien:

Dazu gehörten die Schwachstellen der Auswirkungsbeurteilung durch die Kommission, bei der die Schätzung der Kosten der Vorschläge für die Branche außer Acht gelassen worden sei. Im Rahmen der Debatte war außerdem zu hören, dass die vom Europäischen Parlament vorgelegten weitreichenden Änderungsvorschläge, über die am Mittwoch, den 10. Oktober abgestimmt wird, einer auf realen Nachweisen und Daten basierten Beurteilung der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen unterzogen werden sollten.

Diskussionsleiter James Stevens, Partner bei Rud Pederson und Vorsitzender der Arbeitsgruppe für Energie, Transport und Chemikalien der britischen Handelskammer, vermerkte: „Die Veranstaltung war ein großartiges Beispiel der besten Arbeit der Handelskammer: Zusammenführen von institutionellen Akteuren und Vertretern aus vielfältigen Interessenbereichen aus ihrem breit gefächerten Mitgliederstamm zur Erörterung eines aktuellen Gesetzesvorschlags. Während die Annahme des Vorschlags der Kommission über die Verwendung von Einwegplastik für viele Menschen in den Institutionen einen politischen Erfolg unmittelbar vor den Europawahlen darstellt, ging aus der Debatte deutlich hervor, dass ein großer Teil der Einzelheiten und damit der Auswirkungen auf die Branche noch für geraume Zeit unklar bleiben wird. Hier kann es sich durchaus um ein weiteres Beispiel dafür handeln, wie das Tempo des Gesetzgebungsverfahrens vielfach im umgekehrten Verhältnis zur Qualität der verabschiedeten Gesetze steht.“

Als Vertreter der EU-Kommission erklärte Hugo-Maria Schally, Referatsleiter bei der GD Umwelt bei der Europäischen Kommission, dass das Tempo, mit dem der Vorschlag bearbeitet wurde, der Dringlichkeit des Problems zur Entfernung von Einwegplastik aus der Meeresumwelt entspreche. Doch nach Ansicht der anwesenden Branchenvertreter beinhaltete der Vorschlag ein Risiko der Fragmentierung der Mitgliedstaaten. Dies würde bedeuten, dass es in der EU dann letztendlich 27 verschiedene Umsetzungen aus den 27 verschiedenen Mitgliedstaaten geben würde, wobei die Kosten oder Wirksamkeit der Investition für die Branche unvorhersehbar seien.

Im Rahmen der Podiumsdiskussion verwies Virginia Janssens, Managing Director der Europäischen Organisation für Verpackung und Umwelt (EuroPEN), auf die Überschneidung mit der Abfallrahmenrichtlinie, die die Mitgliedstaaten bereits dazu verpflichte, das Müllproblem in den Meeren in Angriff zu nehmen, und einen Rahmen für die Einrichtung von Programmen für erweiterte Herstellerverantwortung biete, in dem Hersteller eine erhebliche finanzielle Verantwortung tragen.

Nach Ansicht der hochrangigen Sachverständigen Vicky Marissen, Partnerin bei EPPA, bedeutet das Subsidiaritätsprinzip, dass Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten sollten, die Abfallrichtlinie zuerst umzusetzen, bevor die Umsetzung weiterer Gesetze ansteht.

Abschließend wurde in der von zahlreichen Mitgliedern der britischen Handelskammer aus vielfältigen Branchen besuchten Veranstaltung betont, dass der Schlüssel zum Erfolg nicht allein im politischen Willen liege, sondern in einer Gesetzgebung, die rechtliche Sicherheit und regulatorische Kohärenz für die Wirtschaft biete, um die umweltbezogenen Ambitionen von Gesetzgebern, Branchenvertretern und anderen betroffenen Akteuren zu verwirklichen.

Zu den Referenten der Veranstaltung gehörten:

Hugo-Maria Schally, Referatsleiter für „Nachhaltige Produktion, Produkte und Konsum“ bei der Europäischen Kommission Virginia Janssens, Managing Director der Europäischen Organisation für Verpackung und Umwelt | EUROPEN aisbl Vicky Marissen, Partnerin, EPPA

