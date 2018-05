03.05.2018 - 17:15 Uhr In einer Woche will er im Baselbiet sterben – Australier David Goodall nimmt in Bordeaux Abschied

Weil er seines Lebens nach 104 Jahren müde ist, hat sich Australiens ältester Wissenschaftler David Goodall auf den Weg zur Sterbehilfe in die Schweiz gemacht. Den vollständigen Artikel auf aargauerzeitung.ch lesen. Zum Nachrichtenüberblick