In Singapur ansässiges Unternehmen HES Energy Systems startet Programm für unbemannte, emissionsfreie Luftfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb in Frankreich

HES Energy Systems, der in Singapur ansässige führende Entwickler von Brennstoffzellsystemen für die Luftfahrt, expandiert nach Frankreich, um mit dem Aufbau der ersten dezentralen Wasserstoffinfrastruktur für unbemannte Luftfahrzeuge mit Brennstoffzellen zu beginnen.

HES to develop a network of hydrogen airbases for autonomous long-range hydrogen drones and aircraft together with the French aerospace & hydrogen energy ecosystem. (Photo: Business Wire)

Dieser Schritt ist Teil der ehrgeizigen Ziele von HES, emissionsfreie, mit erneuerbarem Wasserstoff angetriebene Langstrecken-Luftfahrzeuge zu etablieren, da Wasserstoff das Element mit der höchsten Energiedichte ist. Mit großen Plänen fing HES zunächst klein an und verlängerte vor einigen Jahren die Flugdauer kleiner Drohnen mithilfe seiner weitreichenden Antriebstechnologie. Jetzt befasst sich das Unternehmen mit bemannten Luftfahrfahrzeugen wie fliegende Autos und städteverbindenden Elektroflugzeugen.

In den vergangenen zehn Jahren hat HES in seinen Laboren in Singapur an der Weiterentwicklung moderner ultraleichter Wasserstoff-Antriebssystem, die 10 Mal leichter sind als Batterien. Nach zahlreichen, internationalen Experimenten mit kleinen, unbemannten Fahrzeugen für Rekordflugzeiten werden die Systeme von HES jetzt für den Antrieb von größeren, bemannten Elektroflugzeugen aufgerüstet. Diese Technologie könnte die Logistik und Mobilität in der Luftfahrt durch Verlängerung der Flugdauer und Vermeidung von Kohlenstoffemissionen revolutionieren.

Als Tochtergesellschaft von H3 Dynamics gehört HES zum France-Singapore Innovation Link, mit dem die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern vertieft werden soll. Letztes Jahr setzte H3 Dynamics mit der Eröffnung seiner europäischen Zentrale in Paris ein Zeichen und wurde von Präsident Macron herzlich willkommen geheißen. Durch den Zusammenschluss mit Frankreichs führendem Luftfahrt- und Wasserstoff-Ökosystem folgt HES dieser Entwicklung.

Im Zuge seiner Ansiedlung in Frankreich gibt HES seine Zusammenarbeit mit Delair, dem führenden französischen Hersteller von unbemannten Luftfahrzeugen, und ERGOSUP, einem französischen Startup für die Entwicklung von energieeffizienten Wasserstoff-Produktionsanlagen, bekannt.

Die Partnerschaft von HES ist aus der Ausschreibung 2016 French National Call for Projects für Projekte rund um die Implementierung von Wasserstofftechnologien in den Anwendungen des Flughafens Toulouse hervorgegangen. Schwerpunkt von HES ist hierbei die Schaffung einer Infrastruktur für kleinere, unbemannte Luftfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb. „Ausgehend von kleineren Luftfahrzeugen ist es einfacher, größere Visionen schneller zu realisieren, und die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Kommerzialisierung einer komplexen Technologie lassen sich besser meistern“, erläutert Taras Wankewycz, CEO von HES und der Muttergesellschaft H3 Dynamics.

HES schwebt vor, das Programm auf ein kontinentales Netzwerk von „Wasserstofftankstellen“ für verschiedene autonome Langstrecken-Elektroflugzeuge auszudehnen. Die gemeinsame Initiative soll einerseits wirtschaftliche und soziale Vorteile erreichen, andererseits die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in der Luftfahrt einleiten. „Wir stolz, unsere Initiativen in Frankreich starten zu können, und freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Dies ist ein wichtiger Schritt mit einem spannenden Ziel: emissionsfreie Mobilität in der Luftfahrt.“

Gemäß der Roadmap von HES trafen sich über 50 weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Transport und Industrie unter Leitung des CEO und Vorsitzenden von Air Liquide sowie des Vorsitzenden von Hyundai am 14. September, um ihr zukunftsweisendes Engagement für 100 % kohlenstofffreien Wasserstoff für alle Mobilitätsanwendungen bis 2030 zu demonstrieren. In der Zwischenzeit hat die französische Regierung einen nationalen Wasserstoffplan für die Nutzung von Wasserstoff in allen Regionen eingeführt.

Über HES Energy Systems (Singapur, Frankreich) www.hes.sg

HES Energy Systems ist ein weltweit führender Entwickler ultraleichter Brennstoffzellen und Wasserstoffenergiespeichersysteme für Langstrecken-Elektroflugzeige. Nach Aufträgen von Tier-One-Herstellern unbemannter Systeme sowie von führenden Luftfahrtinstituten aus aller Welt erweitert HES jetzt seine Lösungen mit Antrieben für größere Plattformen, einschließlich bemannter Elektroflugzeuge. Das ursprüngliche Komponentenangebot von HES hat sich zu einem breiten Spektrum an Produkten und umfassenden Lösungen weiterentwickelt. Seine Muttergesellschaft H3 Dynamics wird vom Toyota Mirai Creation Fund Japan, ACA-Partnern und der Capital Management Group finanziert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180920005976/de/