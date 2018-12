01.12.2018 - 21:34 Uhr In Wohnung in St. Gallen überfallen: Räuber sperren Frau (78) in ihrem WC ein

Am Freitagnachmittag haben zwei unbekannte Männer eine 78-jährige Frau in ihrer Wohnung ausgeraubt und anschliessend eingeschlossen. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Den vollständigen Artikel auf blick.ch lesen. Zum Nachrichtenüberblick