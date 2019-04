Individuelle Fotogeschenke zu Ostern

Am 21. April ist Ostern und die Suche nach den perfekten Ostergeschenken hat bereits begonnen. Bei fotoCharly gibt es 20 % Rabatt auf ausgewählte Oster-Fotogeschenke - noch bis zum 17. April 2019 kann man von dieser Aktion profitieren. Ob selbst gestaltete Trinkflaschen, Pralinen oder Stofftiere, bei fotoCharly ist für jeden etwas dabei. Wer seine Fotos lieber in einem Fotobuch festhalten will, der kann bis zum 2. Mai 2019 die 20-Prozent-Rabattaktion auf Fotobücher auf Druckbasis und Fotopapier nutzen und sparen.

Schwarzach (pts018/01.04.2019/12:30) - Am 21. April ist Ostern und die Suche nach den perfekten Ostergeschenken hat bereits begonnen. Bei fotoCharly gibt es 20 % Rabatt auf ausgewählte Oster-Fotogeschenke - noch bis zum 17. April 2019 kann man von dieser Aktion profitieren. Ob selbst gestaltete Trinkflaschen, Pralinen oder Stofftiere, bei fotoCharly ist für jeden etwas dabei. Wer seine Fotos lieber in einem Fotobuch festhalten will, der kann bis zum 2. Mai 2019 die 20-Prozent-Rabattaktion auf Fotobücher auf Druckbasis und Fotopapier nutzen und sparen.

Ostern steht vor der Tür - Freude schenken, mit Fotogeschenken von fotoCharly

20 % Rabatt auf ausgewählte Oster-Fotogeschenke, wie eine selbst bedruckte Trinkflasche für das Osternest von Kindern oder Erwachsenen, findet man noch bis zum 17. April bei fotoCharly. Ein individuelles Fotogeschenk, über das sich jeder freut. Die dazu passenden Pralinen, inklusive Box zum Selbstgestalten wird ebenfalls von fotoCharly angeboten. Wer lieber weiche, individuelle Fotogeschenke ins Osternest setzen möchte, kann das T-Shirt eines Hasen oder Bären mit einem eigenen Foto selbst bedrucken lassen. https://www.fotocharly.at/themen/ostern

Frühlingsgefühle in einem Fotobuch von fotoCharly für immer festhalten

Fotobücher sind der Klassiker unter den Fotogeschenken, denn in ihnen kann man seine Erlebnisse und Geschichten für immer festhalten. Mit der 20-Prozent-Rabattaktion auf Fotobücher auf Druckbasis und Fotopapier kann man vom 5. April bis zum 2 Mai profitieren. Ein selbstgestaltetes Fotobuch von fotoCharly ist eine schöne Erinnerung an Hochzeiten, Geburtstage und Taufen. Auch als einzigartiges Geschenk kommt das Fotobuch gut an.

Schönen Muttertag - Liebe zeigen und Danke sagen mit fotoCharly

Individuelle Fotogeschenke zum Muttertag machen bestimmt jede Mutter glücklich, denn sie werden selbst gestaltet und sind etwas Persönliches. Von 18. April bis zum 12 Mai 2019 gibt es den 20 % Rabatt auf alle Fotogeschenke von fotoCharly. Das Frühstück am Muttertag wird dieses Jahr auf einem Fotogeschenk ans Bett gebracht, dem selbst gestalteten Tablett. Für die, die eine einzigartige Box für das perfekte Geschenk suchen, bietet fotoCharly die Aufbewahrungsbox zum Selbst gestalten an. Bei fotoCharly findet man eine Vielzahl an Geschenkideen für Fotogeschenke. Ob ein selbst gestalteter Fotokristall oder ein selbst gestalteter Magnet für den Kühlschrank oder die Pinnwand, hier findet man Fotogeschenke, soweit das Auge reicht. https://www.fotocharly.at/themen/muttertag

Über fotocharly.at fotoCharly.at ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das größte, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Der Publikation bis 1.7.2019 wird zugestimmt.

(Ende)

Aussender: fotoCharly Fotobuch & Fotogeschenke Ansprechpartner: Gerhard Schiechl, MAS Tel.: +43 6415 7495 E-Mail: kundendienst@fotocharly.at Website: www.fotocharly.at

Schwarzach (pts018/01.04.2019/12:30)