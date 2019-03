Industrial IT Security: Neues Fachbuch über den effizienten Schutz vernetzter Produktionslinien

Die unternehmensübergreifende Kommunikation in der industriellen Fertigung hat direkte Auswirkungen auf die notwendigen Schutzvorkehrungen für IT, Produktion und Produktionsdaten. Ohne ausreichende Security-Maßnahmen entstehen zu hohe Risiken der Manipulation an Prozessen, Daten und Maschinen und damit für die Produktionsmittel und Produkte. Modernes Identity and Access Management (IAM) wird in Zukunft deshalb eine zentrale Rolle spielen.

Das Fachbuch "Industrial IT Security" fördert auf der einen Seite das notwendige Problembewusstsein für die Angreifbarkeit von Steuerungstechnik und Standard-Informationstechnologien in Industrieunternehmen. Auf der anderen Seite zeigt es Lösungswege auf, indem es potenzielle Sicherheitsrisiken bei vernetzten Steuer- und Sensorsystemen heutiger Produktionsanlagen entlang der Automatisierungspyramide erläutert.

Auszüge aus dem Inhalt: * Organisationsanforderungen für den Aufbau einer Industrial IT Security * Automatisierte Produktionssysteme * (IT-) Netzwerktechnik und Verzeichnisdienste in der Produktion * Sicherheit von Anwendungen und SCADA-/ICS-Komponenten * Risikomanagement und die industrielle IT-Sicherheit * Ausblick Industrie 4.0

Rohr, Sebastian: Industrial IT Security. Effizienter Schutz vernetzter Produktionslinien 1. Auflage 2019 142 Seiten, Preis 39,80 Euro ISBN 978-3-8343-3382-7

Das Vogel- Fachbuchprogramm begleitet als Wissenspartner Anwender in der Praxis bei ihren beruflichen Herausforderungen, zeigt den aktuellen Wissensstand und eröffnet Professionals neue Perspektiven. Das Fachbuchportfolio geht auf technische und wirtschaftliche Treiber ein und bietet mehrmediales, gut strukturiertes Fachwissen. Modern und übersichtlich aufbereitet mit intelligenten Zusatzfeatures adressiert das Fachbuchprogramm bevorzugt Professionals in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Verfahrenstechnik. Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten.

