InfoDigital März-Ausgabe im Handel: TV-Empfang über Satellit - Der Himmel voller HD

Daun - Wenn es um Programmvielfalt geht, bleibt DigitalSat unter den Empfangswegen ungeschlagen. Ganz besonders gilt dies mittlerweile für hochauflösende Programme in HDTV-Qualität. Allein über Astra 19,2° Ost sind mehr als 90 HD-Sender frei zu empfangen. An TV-Sendern aus anderen Kulturen herrscht ebenfalls kein Mangel. In der aktuellen Ausgabe beleuchtet InfoDigital das riesige Programmangebot, das über Astra und Eutelsat kostenfrei und unverschlüsselt zu empfangen ist - und erklärt, warum auch Streaming-Nutzer vom Empfangsweg DigitalSat profitieren.

Außerdem in dieser Ausgabe:

Unser InfoDigital-Ratgeber zu TV-Geräten mit integriertem Sat-Tuner gibt Tipps, worauf man bei der Anschaffung achten sollte und mit welchem Gerät man welche Vorteile der digitalen Satellitenübertragung nutzen kann. Unser 32-seitiges Sonderheft Satfinder.info mit allen Frequenzen der wichtigsten Satelliten liegt ebenfalls wieder kostenlos bei. Via HbbTV lassen sich mit Smart-TVs zahlreiche Zusatzangebote über die rote Taste der Fernbedienung nutzen. InfoDigital stellt die wichtigsten Angebote vor. Ende Januar stellte Deutschlands zweitgrößter Kabelnetzbetreiber Unitymedia in den Regionen Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen die Verbreitung der Deutschlandradio-Programme ein. InfoDigital berichtet über die Hintergründe des Kabelstreits und wie sich die Programme weiter empfangen lassen. Für DAB+ Digitalradio wird der Weg zum EU-Standard immer kürzer. Die Automobil-Hersteller bereiten sich auf die Umsetzung der Digitalradio-Pflicht vor. Und selbst in Frankreich änderten die großen privaten Sendergruppen ihre Strategie - zugunsten von DAB+. In einer Welt, die immer digitaler wird, wird der Schutz der eigenen Daten zunehmend wichtiger. Mit Tipps für den Datenschutz erklärt InfoDigital, wie Privates privat bleibt und man sich sorgenfrei im Netz bewegen kann.

Dies und vieles mehr lesen Sie in der InfoDigital 03/2019 (Nr. 372), die ab Freitag, 22. Januar 2019 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich ist.

