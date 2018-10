Infovista kündigt Markteinführungsstrategie für anwendungsorientierte SD-WAN-Lösungen für 5G an

Infovista, der Marktführer für moderne Netzwerkleistung, meldete heute, dass seine Markteinführungsstrategie „stets indirekt ist“ und demonstriert damit seine Entschlossenheit, dass der Kanal für die Markteinführung seiner branchenführenden anwendungsorientierten SD-WAN- und Netzwerktestlösungen für 5G zuständig ist. Zur Beschleunigung der weltweiten Kanalstrategie hat Infovista den Branchenveteran Jon Howes als Senior Vice President, Global Channel Sales, eingestellt.

Jon Howes, Senior Vice President Global Channel Sales (Photo: Business Wire)

Howes ist für die Leitung der indirekten Markteinführungsstrategie für alle Produkte von Infovista verantwortlich. Als erfahrene Kanal-Führungskraft mit langjährigen Erfahrungen im Management von leistungsstarken Kanal- und Geschäftsentwicklungsteams verfügt Howes über Expertise in mehreren Regionen sowohl bei Serviceprovider- als auch gewerblichen Endbenutzerumgebungen. Vor seinem Wechsel zu Infovista entwickelte Howes Kanäle für Juniper Networks und Acme Packet und war zuletzt als General Manager, Global Enterprise Channels, in der Geschäftseinheit Communications von Oracle tätig.

„Infovista steht dem Geschäft im Kanal offen gegenüber und die steigende Zahl wertvoller Kanalpartner trägt erheblich dazu bei, dass Infovista die branchenweit besten Lösungen liefert, die unseren Kunden weltweit bei der Planung, Überwachung und Steuerung ihrer immer komplexeren Netzwerke helfen“, sagte Howes. „Wir engagieren uns sehr für unsere Kanalpartner; ihr Erfolg ist unser Erfolg.“

Das Portfolio von Infovista an erstklassigen Cloud-, SD-WAN- und 5G-fokussierten Lösungen ist darauf ausgerichtet, Serviceprovidern und Unternehmen vollständige Transparenz und beispiellose Kontrolle über ihre Netzwerke und Anwendungen zu bieten. Die robuste Lösungssuite umfasst die Planung, Optimierung, Erprobung und Wartung von Netzwerken sowie die Transparenz und Kontrolle der Anwendungsleistung in allen Netzwerken.

Zu den Kanalpartnern von Infovista zählen Managed Service Provider (MSPs), Value-Added Reseller (VARs), Distributoren, Systemintegratoren (SIs) und Beratungsunternehmen, die alle für ihre Expertise und ihren individuellen Service bekannt sind. Infovista bietet durch sein erweitertes Partnerprogramm vielfältige Ressourcen, um den Vertriebskanal in Unternehmen zu unterstützen, einschließlich technischer Unterstützung und Produktschulungen durch neue E-Learning-Module, Lizenzabwicklung, verbesserte Bestell- und Einführungsprozesse, ein neues Partner-Extranet und andere Kanalvorteile.

Um weitere Informationen zum Kanalprogramm von Infovista zu erhalten oder der wachsenden Kanal-Community beizutreten, besuchen Sie https://www.infovista.com/partners/channel-partners.

Über Infovista

Infovista, führend im Bereich moderner Netzwerkleistung, bietet vollständige Transparenz und beispiellose Kontrolle über moderne Netzwerke und deren Anwendungen. Infovista ermöglicht ausgezeichnete Benutzererlebnisse und maximalen Wert für Netzwerke und Anwendungen. Im Mittelpunkt des Ansatzes stehen Daten und Analysen, um Serviceprovidern und Unternehmen Echtzeit-Einblicke für kritische Geschäftsentscheidungen zu verschaffen. Infovista bietet eine umfassende Lösungspalette vom Funknetz über Unternehmenslösungen bis zum Gerät über den gesamten Lebenszyklus eines Netzwerks hinweg. Kein anderer Lösungsanbieter bietet eine derart ganzheitliche Vision. Mehr als 1.500 Unternehmen und Serviceprovider rund um den Globus - darunter 250 der weltweit führenden Mobilfunkbetreiber - vertrauen auf Infovista. Know Your Network with Infovista.

