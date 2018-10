init innovation in traffic systems SE: Größter Auftrag der Firmengeschichte unter Dach und Fach

init innovation in traffic systems SE, DE0005759807

Sound Transit vergibt Lieferung und Betrieb eines kontenbasierten Ticketing-Systems an init

Der größte Auftrag in der Firmengeschichte der init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) ist unter Dach und Fach: Die Central Puget Sound Regional Transit Authority (Sound Transit) hat nun nach der Zustimmung ihres ORCA Joint Boards und des Sound Transit Board of Directors den finalen Auftrag über die Lieferung und den Betrieb eines Ticketingsystems der nächsten Generation für die Region Central Puget Sound (Großraum Seattle) an die INIT Innovations in Transportation Inc. - eine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft der init SE - vergeben. Wie bereits am 7. September 2018 in einer Ad-hoc-Mitteilung angekündigt, umfasst dies einen Projektvertrag über 4 Jahre in Höhe von rund 50 Mio. USD und weitere elf zusätzliche Einjahresoptionen für Betrieb und Wartung. Der Gesamtauftragswert beläuft sich somit auf über 90 Mio. USD.

init wird zudem ein Entwicklungszentrum an der Pazifikküste im Nordwesten der USA eröffnen, um dem wachsenden Projektbedarf entlang der Westküste gerecht zu werden.

