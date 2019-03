InnerWorkings verlängert und erweitert die Partnerschaft mit Beam Suntory

InnerWorkings Inc. (NASDAQ: INWK), das führende globale Unternehmen für Marketingumsetzung, gab heute eine Verlängerung und Erweiterung seiner laufenden Beziehung zu Beam Suntory, einem weltweit führenden Anbieter von Premium-Spirituosen, bekannt.

„In weniger als vier Jahren Partnerschaft mit InnerWorkings haben wir einen enormen Erfolg bei der Transformation der Marketingumsetzung für unser riesiges Portfolio an globalen Marken erzielt“, so Jim Dionne, Seniorchef für globales Marketing und Beschaffung in Amerika bei Beam Suntory. „Wir bauen nun das Modell von InnerWorkings weiter aus, indem wir neue Kategorien wie Luxusverpackungen integrieren, um die globale Wachstumsstrategie von Beam Suntory zu unterstützen.“

„Wir sind sehr stolz auf das, was unsere kollektiven Teams erreicht haben und sehen diese Vereinbarung sowohl als Beweis für das, was wir geleistet haben, als auch als Vertrauensbeweis für eine umfassendere Partnerschaft“, so Ryan Cox, leitender Vizepräsident für BPO-Lösungen bei InnerWorkings. „Unsere umfassende Expertise in der Spirituosenbranche, unsere leistungsstarke Technologie und unsere globale Plattform machen uns zum perfekten Partner für die Marketing-Lieferkette von Beam Suntory.“

Weitere Information über InnerWorkings finden Sie unter www.inwk.com. Weitere Informationen über Beam Suntory finden Sie unter www.beamsuntory.com.

Über InnerWorkings, Inc.

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ:INWK) ist die weltweit führende, auf Marketingumsetzungen spezialisierte Firma, die Fortune-1000-Kunden aus vielen verschiedenen Branchen betreut. Als ausgelagerter Lösungsanbieter nutzt das Unternehmen eigene Technologien, ein umfangreiches Zulieferernetzwerk sowie tief greifende Fachkenntnisse zur Rationalisierung der Produktion von Markenartikeln und der Auftritte von Einzelhändlern an verschiedenen Standorten und Branchen. InnerWorkings hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois und beschäftigt über 2100 Mitarbeiter, die Kunden weltweit bei der Umsetzung von vielseitigen Markenkampagnen in jedem größeren Markt der Welt unterstützen. Zu den vielen von InnerWorkings betreuten Branchen gehören der Einzelhandel, Finanzdienstleister, das Gastgewerbe, Verbrauchsgüter, gemeinnützige Organisationen, das Gesundheitswesen, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Rundfunk- und Kabelnetzanbieter, sowie Transportunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.inwk.com.

Über Beam Suntory Inc.

Als weltweit führender Anbieter von Premium-Spirituosen inspiriert Beam Suntory menschliche Beziehungen. Verbraucher aus allen Ecken der Welt verlangen die Marken des Unternehmens: etwa die Kultmarken Jim Beam und Maker’s Mark für Bourbon, den Suntory-Whisky Kakubin und den Cognac Courvoisier, sowie weltberühmte Premium-Marken wie Knob Creek und Basil Hayden’s Bourbon, die japanischen Whiskys Yamazaki, Hakushu und Hibiki, die schottischen Scotch Whiskys Teacher’s, Laphroaig und Bowmore, den Whisky Canadian Club, den Tequila Hornitos und Sauza, den Wodka EFFEN und Pinnacle, den Gin Sipsmith und Roku, sowie den Likör Midori.

Beam Suntory entstand im Jahr 2014 durch die Verbindung des weltweiten Marktführers für Bourbon und des Pioniers für japanischen Whisky. Ein neues Unternehmen wurde gegründet, das sich durch seine reiche Tradition, seine Leidenschaft für Qualität, seinen innovativen Geist und sein Engagement für positives Wachstum auszeichnet. Beam Suntory hat seinen Geschäftssitz in Chicago im US-Bundesstaat Illinois und ist eine Tochtergesellschaft des japanischen Unternehmens Suntory Holdings Limited. Weitere Informationen über Beam Suntory, die Marken des Unternehmens und sein Engagement für gesellschaftliche Verantwortung finden Sie unter www.beamsuntory.com und www.drinksmart.com.

