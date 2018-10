Inova Software erhält von seinen Gründern und NextStage AM zusätzliche Finanzmittel zur Unterstützung des starken Wachstums

NextStage AM beteiligt sich im Rahmen einer Finanzierungsvereinbarung im Umfang von 6 Mio. Euro an Inova Software, einer SaaS-Partnerschaftsplattform für Pharma- und Biotechnologieunternehmen, um das Wachstum weiter zu steigern.

entwickelt eine SaaS-Partnerschaftsplattform, die Kooperationen zwischen Pharma- und Biotechnologieunternehmen ermöglicht. Die Lösungen von Inova Software werden von über 120 Unternehmen eingesetzt, darunter die Hälfte der 50 führenden Pharmaunternehmen wie Roche , Novartis, Lilly und Bayer , um ihre externen Partnerschaften zu pflegen und ihre Fortschritte bei der Entwicklung neuer Behandlungsoptionen zu beschleunigen.

Aufgrund des hohen Innovationsdrucks schließen immer mehr Unternehmen der Life-Science-Branche strategische Partnerschaften. Um die Wachstumschancen zu nutzen, die sich aus diesem Trend ergeben, begrüßt Inova Software NextStage AM als neuen Anteilseigner. Der jährliche wiederkehrende Umsatz von Inova Software ist in den letzten drei Jahren von Jahr zu Jahr um 30 % gestiegen und wird in diesem Jahr voraussichtlich 6 Mio. Euro übersteigen. Vor dem Hintergrund dieser neuen Finanzierung erwartet Inova Software ein noch schnelleres Wachstum durch:

Inova Partnering Platform , die den gesamten Partnerschaftslebenszyklus abdeckt: Die Partnerschaftsplattform von Inova, die bei Teams für Geschäftsentwicklung und Allianzmanagement weit verbreitet ist, wird in weiteren Geschäftsbereichen wie F&E, M&A und Fertigung eingeführt. Alle diese Geschäftsbereiche erweitern ihre Aktivitäten mithilfe externer Partner. Inova One-on-One Partnering, die digitale Netzwerklösung für Konferenzen: Seit 2015 erleichtern die Biotechnology Innovation Organization (BIO) und Inova den Austausch zwischen Life-Science-Unternehmen auf den größten Konferenzen der Branche. Beispielsweise ermöglichte diese Lösung 2018 die Organisation von mehr als 45.000 Geschäftstreffen auf der BIO-Jahrestagung in Boston (USA). Aufgrund ihres Erfolges wird auf immer mehr Life-Science-Veranstaltungen die Netzwerklösung von Inova eingesetzt.

Durch die Zusammenarbeit mit NextStage AM wird Inova Software seine Innovationskraft weiter erhöhen, die Marketinginvestitionen verstärken und Übernahmen durchführen. Inova Software unterhält Niederlassungen in Lyon, New York und Tokio. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 50 Mitarbeiter und plant für das Jahr 2019 die Einstellung weiterer 15 Mitarbeiter. Inova Software erwirtschaftet über 90 % seines Umsatzes außerhalb Frankreichs (davon 45 % in den USA) und erwartet für 2019 eine Steigerung der wiederkehrenden Umsätze um 40 %.

„NextStage AM passt hervorragend zu Inova. Uns haben insbesondere die starke Unternehmer- und Investorenkultur von NextStage AM sowie die Begeisterung für unsere ehrgeizigen, zukunftsweisenden Projekte überzeugt“, erklärte Gilles Toulemonde, CEO und Mitbegründer von Inova Software.

„Inova Software gelingt es, sich in Zeiten eines gewaltigen Umbruchs in der Branche sowohl als führender als auch als disruptiver Akteur zu behaupten. Die Branche erfindet sich neu, und Inova Software bringt alle Voraussetzungen mit, um zu wachsen und ein strategischer Partner führender Biopharmaunternehmen zu werden. Wir sind stolz darauf, Inova langfristig begleiten zu können“, ergänzte Nicolas de Saint Etienne, Partner, NextStage AM.

Über Inova Software

Inova bietet eine cloudbasierte Software und Dienstleistungen für Life-Science-Unternehmen, um den Partnerschaftslebenszyklus besser verwalten zu können. Mithilfe von Inova können unsere Kunden ihre biopharmazeutischen Möglichkeiten effizienter wahrnehmen. Sie finden alle Partnerschaftsinformationen an einer zentralen Stelle, können ihre Geschäfte und Allianzen leicht verfolgen und in Sekundenschnelle über ihre Pipeline und Aktivitäten berichten.

Wir haben zudem strategische Partnerschaften entwickelt, die Daten der 20 größten Biopharma-Veranstaltungen automatisch in Inova verfügbar machen, sodass unsere Anwender stets aktuelle Unternehmens- und Kontaktinformationen zur Hand haben. Über 120 Life-Science-Unternehmen, darunter 50 % der 50 führenden Pharmafirmen und viele mittelständische Pharma- und Biotechnologieunternehmen, setzen Inova bereits ein. Wir haben unseren Hauptsitz in Lyon (Frankreich) und unterhalten zudem Niederlassungen in New York und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.inova-software.com

Über NextStage AM

NextStage AM mit Sitz in Paris ist eine führende Wachstumskapitalgesellschaft. NextStage AM investiert in eine begrenzte Anzahl innovativer französischer und europäischer mittelständischer Unternehmen und bringt unternehmerisches bzw. Investoren-Know-how sowie umfangreiche operative und internationale Erfahrung ein. NextStage AM stattet diese Unternehmen mit den erforderlichen Mitteln aus, um ihre Entwicklung und Innovationsfähigkeit zu beschleunigen, sodass sie durch organisches und/oder externes Wachstum in Frankreich und weltweit Marktführer ihrer Branche werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.nextstage.com

