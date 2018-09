Inside Secure gibt Markteinführung seiner Advertising Protection Lösungen zur Unterstützung von Content-Publishern beim Erhalt ihrer Umsätze bekannt

Inside Secure (Paris:INSD), ein im Bereich von Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte tätiges Unternehmen, meldete heute die Verfügbarkeit seiner Inside Secure Advertising Protection Lösungen im Rahmen der IBC 2018, der weltweit einflussreichsten Medien-, Entertainment- und Technologie-Messe, vom 14. bis 18. September in Amsterdam.

Diese Lösung bietet drei Module:

Advertising Protection Client – schützt vor der Verfolgung durch Werbeblocker sowie vor Wiedergabe-, Austausch- und Spoofing-Angriffen von Hackern Advertising Protection Server – Sichert die Lauffähigkeit auf Servern und gewährleistet den Informationsaustausch zwischen einem Client-Gerät zur Wiedergabe von Werbung und dem Ad-Server Advertising Protection Service – Ein von Inside Secure betriebener Service zur Verfolgung betrügerischer Aktivitäten auf Endnutzer-Geräten und zur Wiedergabe ihrer Auswirkungen (Verhältnis zwischen rechtmäßigen und unrechtmäßigen Anrufen)

„Aufgrund der Verursachung von jährlichen Einnahmeverlusten in Milliardenhöhe bilden die Werbe-Blocker und -Betrügereien eine ernsthafte, rasch zunehmende Bedrohung, für die Inside Secure auf einzigartige Weise positioniert werden konnte, um Content-Publisher auf kosteneffiziente Weise schützen zu können”, so Simon Blake Wilson, COO bei Inside Secure. „Durch den Schutz des Werbemittel-Auslieferungskanals bieten wir ein zukunftssicheres Paket von Tools zur Maximierung der Erlöse und bieten mithilfe unserer kontinuierlichen Aktualisierungen der Werbeblocker- und Betrugserkennungs-Heuristik unserer App-Algorithmen umfassende Sicherheit für unsere Kunden. Unsere langjähriges Cybersicherheits-Know-how wird dem modernen Anforderungsprofil der Content-Publisher in idealer Weise gerecht.”

Live-Demos der Advertising Protection Lösungen von Inside Secure können im Rahmen der IBC 2018 in Halle 14 am Stand A40 persönlich in Augenschein genommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.insidesecure.com/Company/More/Events/IBC-2018.

Über Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris INSD) ist im Bereich Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte tätig und stellt Software, Silizium-IP, Dienste und Know-how zum Schutz von Transaktionen, Identität, Inhalten, Anwendungen und Kommunikation der Kunden bereit. Mit seinem umfangreichen Sicherheits-Know-how bietet das Unternehmen Produkte, welche die gesamte Bandbreite der Sicherheitsanforderungen abdecken, um die anspruchsvollen Märkte für Netzwerksicherheit, IoT- und System-on-Chip-Sicherheit, Videoinhalte und Unterhaltung, mobiles Bezahlen und Bankdienstleistungen, Unternehmen und Telekommunikation zu bedienen. Die Technologie von Inside Secure schützt Lösungen für ein breites Kundenspektrum, darunter Serviceprovider, Betreiber, Content-Anbieter, Integratoren von Sicherheitssystemen sowie Geräte- und Halbleiterhersteller. Weitere Informationen finden Sie unter www.insidesecure.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180912005421/de/