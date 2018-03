Insider-Käufe bei Troilus Gold – Management legt ordentlich nach

Wie jedes Jahr versammelte sich die Bergbauindustrie Anfang März im kanadischen Toronto zum größten Branchentreffen der Welt, der PDAC. Auch GOLDINVEST.de war vor Ort und konnte viele sehr interessante Gespräche und Interviews führen. Unter anderem sprachen wir mit Justin Reid, CEO von Troilus Gold (TSX-V TLG / A2JA0J), einem neuen Unternehmen, das eine ehemals produzierende Mine wieder in Betrieb bringen will.

Herr Reid zeigte sich im Gespräch sehr zuversichtlich, was die weitere Entwicklung des Troilus-Projekts angeht. Verständlich, wenn man bedenkt, dass man bereits eine Ressource von rund 2,7 Mio. Unzen Gold vorweisen kann und die Kassen nach einer Finanzierung in Höhe von 25 Mio. CAD – einem so genannten Bought Deal – noch immer gut gefüllt sind.



Lesen Sie hier unsere Erstvorstellung!



Und das Troilus-Management macht seine Zuversicht nicht nur in Worten deutlich. Wie auf Canadian Insider nachzulesen ist, nahm man auch eigenes Geld in die Hand und erwarb weitere Aktien des Unternehmens! So kaufte CEO Reid selbst vergangene Woche 304.878 Troilus-Aktien, während Executive Director Peter Tagliamonte diese Woche mit dem gleichen Beitrag nachzog. Hinzu kam, dass Troilus-President Paul Pint 121.951 Aktien seines Unternehmens erwarb.



Ein größerer Batzen Troilus-Aktien – 783.293 Stück um genau zu sein – ging zudem an Sulliden Mining Capital, eine Venture Capital-Gesellschaft, bei der Herr Pint als President tätig war, bevor er die Rolle bei Troilus annahm. Herr Reid ist weiterhin CEO von Sulliden Mining und Herr Tagliamonte Executive Director.



Alles in Allem erwarb das Troilus-Management also – direkt oder indirekt – rund 1,5 Mio. Aktien seines Unternehmens. Das ist ein starkes Zeichen dafür, dass man an den Erfolg des Unternehmens glaubt und sollte auch in Zukunft sicherstellen, dass das Management die Aktionärsinteressen im Fokus hat!



Wir werden weiter berichten.



Unser Interview mit Herrn Reid in englischer Sprache haben wir zur Information unten beigefügt.







