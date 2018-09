Integra veröffentlicht erste Bohrergebnisse aus der Lagerstätte Florida Mountain: u.a. 13,94 g/t Goldäquivalent auf 3,05 Meter bzw. 10,57 g/t Goldäquivalent auf 2,74 Meter Wichtigste Details der

u.a. 13,94 g/t Goldäquivalent auf 3,05 Meter bzw. 10,57 g/t Goldäquivalent auf 2,74 Meter

Wichtigste Details der Pressemeldung:

? Die ersten Bohrergebnisse aus Florida Mountain deuten auf einen hohen Mineralisierungsgrad der Gold-(Au) und Silber-(Ag)-Lagerstätte hin. Folgende Abschnitte wurden durchteuft:

? IFM18_012: 13,94 Gramm pro Tonne (g/t) Goldäquivalent (Au-Äqu.) auf 3,05 Meter (m) im Erzgang Alpine

? IFM18_026A: 10,57 g/t Au-Äqu. auf 2,74 m

? Erweitert werden die Ressourcen der abgeleiteten Kategorie auch durch eine breitere Gold-Silber-Mineralisierung mit geringerem Vererzungsgrad (Versprengungen), die im Rahmen der Bohrungen entdeckt wurde:

? IFM18_001, 1,16 g/t Au-Äqu. auf 19,96 m

? IFM18_001A, 1,45 g/t Au-Äqu. auf 17,38 m

? IFM18_002, 0,66 g/t Au-Äqu. auf 24,98 m

? IFM18_010, 0,86 g/t Au-Äqu. auf 51,81 m, und 0,56 g/t Au-Äqu. auf 61,27 m

? IFM18_012, 3,20 g/t Au-Äqu. auf 19,51 m

? IFM18_025, 1,44 g/t Au-Äqu. auf 32,00 m

? IFM18_026A, 4,17 g/t Au-Äqu. auf 11,43 m, und 0,79 g/t Au-Äqu. auf 22,86 m

? Im restlichen Jahr sollen weiterführende Explorationsarbeiten einschl. metallurgische Probenahmen und eine detaillierte Aufstellung von Datenmaterial aus dem historischen Untertagebau in Vorbereitung auf das Bohrprogramm 2019 stattfinden

Vancouver, British Columbia ? Integra Resources Corp. (TSXV:ITR ; OTCQX:IRRZF) (das ?Unternehmen? oder ?Integra?) freut sich, die ersten Ergebnisse aus der Gold- und Silber-Lagerstätte Florida Mountain (?Florida Mountain?) bekannt zu geben, an der Integra sämtliche Rechte besitzt. Die Lagerstätte befindet sich 5 Kilometer (km) östlich von Integras Lagerstätte DeLamar im Südwesten des US-Bundesstaates Idaho. Insgesamt wurden bei Florida Mountain 2.400 Bohrmeter (m) in 9 Löchern absolviert, um einerseits die geringgradige Mineralisierung mit Versprengungen zu untersuchen und andererseits eine Auswahl unter den hochgradigen Erzgängen im Bereich der Lagerstätte zu treffen.

George Salamis, President und CEO von Integra Resources, erklärt: ?Florida Mountain kann auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken, in der hochgradige Ressourcen gefördert wurden. Während des späten 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden im Schnitt 30 g/t Goldäquivalent gefördert; in jüngerer Vergangenheit - zwischen den 1970er und 1990er Jahren - fand eine obertägige Förderung geringgradiger Ressourcen statt. Zu Beginn der Übernahme von Florida Mountain vor einigen Monaten erkannte Integra, dass hier Potenzial für den Ausbau sowohl der hochgradigen als auch der geringgradigen Ressourcen der Lagerstätte besteht. Das Datenmaterial aus den Bohrungen und Explorationsarbeiten im Zuge der Transaktion wurde von MDA aus Reno, Nevada zur Erstellung einer ersten Schätzung der abgeleiteten Ressourcen verwendet, die auf insgesamt 675.000 Unzen Gold und 16,6 Mio. Unzen Silber, oder 871.000 Unzen Goldäquivalent bei einem Au-Äqu.-Gehalt von 0,74 g/t unter Berücksichtigung eines Au-Äqu.-Cutoff-Werts von 0,3 g/t, beziffert wurde.

Diese Schätzung der abgeleiteten Ressourcen bietet eine großartige Grundlage für die weitere Exploration und Steigerung der Ressourcen, immer in Verbindung mit der Lagerstätte DeLamar.

Herr Salamis weiter: ?Was die Lagerstätte so attraktiv für uns machte, war das hochgradige Gold- und Silberpotenzial in den schmalen Erzgängen der Lagerstätte, die in den gleichen Gesteinstypus eingebettet sind, der auch in der weiter westlich gelegenen Lagerstätte DeLamar zu finden ist. Angesichts des hohen Mineralisierungsgrads, der im Rahmen des untertägigen Gold- und Silberabbaus Ende der 1880er Jahre erzielt wurde, und des obertägigen Abbaus von geringgradigen Ressourcen durch Kinross in den 1990er Jahren, lautete unser Auftrag im Rahmen dieses ersten Bohrprogramms in begrenztem Umfang, eine Durchschneidung beider Mineralisierungstypen anzustreben. Die heute veröffentlichten Ergebnisse haben erfolgreich bestätigt, dass bei Florida Mountain sowohl eine hochgradige als auch eine geringgradige Mineralisierung zu finden ist. Alle hochgradigen Abschnitte, die heute veröffentlicht wurden, wurden in weniger als 30 Metern Tiefe ab Oberflächenniveau durchteuft. Obwohl während der Sommerbohrungen im Zuge der Durchschneidung mehrerer unterirdischer Strossen aus den 1880er Jahren technische Probleme auftraten, stimmen uns der hohe Mineralisierungsgrad bzw. die breiteren Abschnitte mit geringgradiger Mineralisierung, die wir heute veröffentlicht haben, äußerst optimistisch. Nachdem die ehemaligen Betreiber im Rahmen früherer Bohrungen auf dem Projektgelände selten in vertikale Tiefen unter 130 Meter vordrangen, hoffen wir, die Kontinuität der Mineralisierung und das Erweiterungspotenzial im Rahmen der bevorstehenden Bohrprogramme nachweisen zu können, wenn wir unsere Exploration über die Grenzen der historischen Tagebaustätte Florida Mountain hinaus fortsetzen.?

Florida Mountain - Tabelle 1: Zusammenfassung der Bohrergebnisse

In der nachfolgenden Tabelle sind ausgewählte Abschnitte aus diesen Bohrergebnissen bei Florida Mountain ausgewiesen.