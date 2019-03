Intelex beruft SaaS-Experten Craig Halliday zum neuen CEO

Toronto - Ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung von PeopleSoft soll die Markt- und Technologieexpansion vorantreiben Intelex Technologies, ein weltweit führender Anbieter von SaaS-basierter Environmental, Health, Safety & Quality (EHSQ) Management-Software, hat heute die Ernennung von Craig Halliday ...

Toronto -

Ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung von PeopleSoft soll die Markt- und Technologieexpansion vorantreiben

Intelex Technologies, ein weltweit führender Anbieter von SaaS-basierter Environmental, Health, Safety & Quality (EHSQ) Management-Software, hat heute die Ernennung von Craig Halliday (https://www.linkedin.com/in/craighalliday) zum neuen CEO bekanntgegeben. Halliday soll das Unternehmen in seiner nächsten Innovations- und Wachstumsphase leiten.

In dieser Rolle wird Halliday das operative Geschäft von Mark Jaine übernehmen, der Intelex zehn Jahre lang als CEO führte und jetzt in die Rolle des Executive Chairman wechselt, wo er die Vision des Unternehmens weiter gestalten wird. Als neuer CEO von Intelex hat Halliday den Auftrag, die strategische Ausrichtung und operative Leistungserbringung des Unternehmens zu entwickeln, die Ergebnisdynamik von Intelex zu beschleunigen und den Kundennutzen zu erhöhen.

"Wir befinden uns mitten in einem neuen Rekordjahr. Intelex war noch nie besser aufgestellt, um Innovationen zu liefern und bei der Digitalisierung von EHSQ-Prozessen zu helfen", sagte Jaine. "Mit der Ankunft einer neuen Wachstumsphase wurde mir klar, dass der Zugewinn einer Führungspersönlichkeit mit Erfahrung beim Geschäftswachstum auf globaler Skala der beste Weg ist, um die Perspektiven für Intelex und unsere Kunden zu maximieren. Als sich Intelex auf die Suche nach der richtigen Person gemacht hat, wurde schnell klar, dass Craig mit seiner Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Technologiemarken in Verdrängungsmärkten die ideale Führungskraft ist, um diese Dynamik zu verstärken. Ich blicke mit Spannung in die Zukunft."

Mit der Ernennung von Halliday untermauert das Unternehmen seine derzeitige Position: ehrgeizig und in den Startlöchern, um nach einem unglaublichen Spurt bei Umsatzwachstum, globaler Expansion und differenzierten Kundenerlebnissen die Zukunft zu gestalten. Intelex ist für die Expansion im EHSQ-Markt im globalen Maßstab aufgestellt. Mit seiner jahrelangen Erfahrung in Führungspositionen bei Top-Unternehmen im Bereich geschäftlicher SaaS-Software wird Halliday die Wachstumsstrategie des Unternehmens in Schlüsselmärkten und die Innovation seiner EHSQ-Plattform vorantreiben, um die realen und zukünftigen Bedürfnisse einer Kunden quer durch verschiedene Branchen zu erfüllen.

"Ich bin stolz darauf, dass ich Intelex in seiner bevorstehenden Phase von Innovation und Wachstum leiten kann", sagte Halliday. "Mark Jaine und das talentierte Team haben bei EHSQ bereits beneidenswerte Innovationsarbeit geleistet. Als angesehener Marktführer hat man sich einen beeindruckenden Kundenstamm aufgebaut. Ich sehe meiner Aufgabe mit Spannung entgegen, an diesen Erfolg anzuknüpfen und für unsere Kunden und Partner einen messbaren Mehrwert zu liefern."

Halliday hat verschiedenen Unternehmen zu profitablem Wachstum und Marktdurchdringung verholfen, beispielsweise als erfolgreicher CEO von EMS Software, CEO von eServGlobal, President von PeopleSoft Japan und in verschiedenen Funktionen als Mitglied der Geschäftsleitung von J.D. Edwards.

Die Meldung von heute folgt auf ein mehrjähriges zweistelliges Wachstum für das Unternehmen sowie eine weitere Expansion seines operativen Geschäfts in den Regionen EMEA und APAC.

Informationen zu Intelex

Mit mehr als 1.300 Kunden und 4 Millionen Nutzern in 150 Ländern ist Intelex Technologies Inc. ein Weltmarktführer auf dem Gebiet von Environmental, Health, Safety & Quality (EHSQ) Management-Software. Seit 1992 helfen seine skalierbare webbasierte Plattform und Anwendungen Kunden in allen Branchen dabei, die Geschäftsperformance zu verbessern, organisationsübergreifende Risiken zu verringern und eine nachhaltige Einhaltung von international akzeptierten Standards (wie ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und OHSAS 18001) und regulatorischen Auflagen sicherzustellen. Intelex ist eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Nordamerikas, trägt seit sieben Jahren den Titel "Great Place to Work" und hat die Auszeichnungen "Most Admired Corporate Cultures" von Waterstone und "Best Managed Companies" von Deloitte erhalten. Intelex hat seinen Hauptsitz in Toronto (Ontario, Kanada) und unterhält Niederlassungen in Denver (Colorado, USA) und Reading (GB). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.intelex.com.

INTELEX PR-KONTAKT: Kontakt: Jennifer Rollo, Corporate Communications Mgr., Tel.: +1-416-646-2597, E-Mail: Jennifer.rollo@intelex.com

