Interaktive Plattform für Sprachenlernen wird vorgestellt

Baden (pts008/18.05.2018/08:00) - Die Pädagogische Hochschule Niederösterreich und neun nationale und internationale Partner haben in den letzten drei Jahren im Rahmen des "ERASMUS+ Projekts" die interaktive Plattform PALM für das Sprachenlernen entwickelt. 6- bis 14-jährige Schülerinnen und Schüler sammelten selbst verfasste Texte und Videos in acht Sprachen und wählten in Redaktionsteams jene Exemplare aus, die nun auf der Plattform zu sehen und zu hören sind.

Studierende der Pädagogischen Hochschulen und Universitäten entwickelten dazu Lernaufgaben sowie online Spiele, die dem aktiven Spracherwerb dienen. Auf der Plattform http://www.palm-edu.eu stehen daher zu vielen Texten und Videos passende Übungen und Spiele gratis zur Verfügung.

Internationales Treffen mit Symposium an der PH NÖ

Bei einem internationalen Treffen an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich vertiefen Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte aus allen Partnerländern von 28. Mai bis 2. Juni 2018 ihre Zusammenarbeit persönlich. Sie bekommen die Möglichkeit, in mehrsprachigen Aktivitäten ihre Erfahrungen beim Sprachenlernen mit der Plattform auszutauschen, bei einem Juniorsymposium viel Spaß zu haben und ihr sportliches Geschick unter Beweis zu stellen.

Im Rahmen eines Symposiums am 30. Mai, von 10 bis 16.30 Uhr, an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich wird die Plattform präsentiert.

Link zur Plattform: http://www.palm-edu.eu

Aussender: Pädagogische Hochschule Niederösterreich Ansprechpartner: Walter Fikisz Tel.: +43 650 4721023 E-Mail: walter.fikisz@ph-noe.ac.at Website: www.ph-noe.ac.at

