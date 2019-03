International Cannabis erweitert Lizenzvereinbarung mit Authentic Brands Group um eine Reihe von CBD-Produkten für Schönheit, Lifestyle und Aktivitäten der Marke Thalia Sodi® in Spanien VANCOUVER, British Columbia, 22. März 2019 - ICC

VANCOUVER, British Columbia, 22. März 2019 - ICC International Cannabis Corp. (CSE: WRLD.U)(FWB: 8K51)(OTC: WLDCF) ) (?ICC? oder ?International Cannabis? oder das ?Unternehmen?) freut sich, die Aufnahme von Thalia Sodi®, einer weltbekannten Sängerin, Liedertexterin und Unternehmerin, in seine bestehende Lizenzvereinbarung mit Authentic Brands Group (?ABG?), einem Eigentümer eines Portfolios von Lifestyle- und Unterhaltungsmarken wie Thalia Sodi®, bekannt zu geben. Gemäß der Vereinbarung darf ICC Schönheits- und Wellnessprodukte auf Cannabidiolbasis (?CBD?) unter der Marke Thalia Sodi® in ganz Spanien vermarkten und vertreiben.

2019 entwickelt sich für Thalia bereits zu einem riesigen Erfolg. Das Jahr begann mit der nationalen Markteinführung ihrer Haarpflegelinie Adria by Thalia®. Im Anschluss folgten musikalische Ehrungen wie die Nominierungen zum Künstler des Jahres und Kollaboration des Jahres, Pop/Rock bei den Premio Lo Nuestro Awards im vergangenen Monat.

Thalia hat weltweit mehr als 40 Millionen Follower in den sozialen Medien. Thalia wird ICC dank eines hoch engagierten Publikums gepaart mit ihren Verbindungen in der Beauty-Gemeinde, helfen, seine Reichweite durch ihre mehr als 1,3 Millionen einzigartigen Follower in Spanien zu erweitern.

?Wir freuen uns die bemerkenswerte Marke Thalia Sodi® ins Zentrum der Gespräche rund um CBD für Schönheitsanwendungen in Spanien zu rücken?, meint Eugene Beukman, Chief Executive Officer und Director von International Cannabis. ?Wir sind zuversichtlich, dass die Marke einen bedeutenden Einfluss auf die CBD-Gemeinde haben wird, und freuen uns, unsere Lösungen auf CBD-Basis dieser vielfältigen Zielgruppe zugänglich zu machen.?

?Die Aufnahme von CBD-Produkten in das Thalia Sodi®-Portfolio, insbesondere in den Kategorien Schönheit, Lifestyle und Aktivitäten, spricht für Thalias Engagement für Wellness in allen Lebensbereichen?, sagt Daniel W. Dienst, Executive Vice Chairman von ABG. ?Wir sehen der Zusammenarbeit mit ICC entgegen, um die globale Präsenz der Marke Thalia Sodi® mit einem gezielten Fokus auf die Schönheits- und Wellness-CBD-Märkte in Spanien auszubauen.?

Die Lizenzvereinbarung zwischen ICC und ABG wurde in Verbindung mit Beratungsleistungen entwickelt, die von Cannabis Lifestyle Partners (?CLP?) erbracht werden.

ÜBER AUTHENTIC BRANDS GROUP

Authentic Brands Group (ABG) ist ein Unternehmen aus dem Bereich Markenentwicklung, Marketing und Unterhaltung, das über ein Portfolio von globalen Unterhaltungs- und Lifestyle-Marken verfügt. ABG hat seine Firmenzentrale in New York City und fokussiert sich auf das Management, die Steigerung und den Aufbau des langfristigen Werts von mehr als 50 Konsumentenmarken und Vermögenswerten durch Partnerschaften mit den branchenbesten Herstellern, Groß- und Einzelhändlern. Seine Marken werden mit einer weltweiten Einzelhandelspräsenz von mehr als 100.000 Verkaufsstellen über die Kanäle Luxus-, Fach-, Kaufhaus-, Mid-Tier-, Massen- und E-Commerce-Vertrieb und in mehr als 4.900 eigenständigen Markengeschäften und Shop-in-Shops rund um den Globus vertrieben. ABG ist bestrebt, die Marken durch überzeugende Produkt-, Content-, Geschäfts- und immersive Markenerfahrungen zu transformieren. Dazu werden originelle Marketingstrategien entwickelt und umgesetzt, um den Erfolg der Marken über sämtliche Konsumenten-Touchpoints, Plattformen und neu entstehende Medien zu gewährleisten.

Das Portfolio von ABG mit ikonischen und weltweit anerkannten Marken umfasst Marilyn Monroe®, Mini Marilyn®, Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Shaquille O'Neal®, Dr. J®, Greg Norman®, Neil Lane®, Thalia®, Michael Jackson® (verwaltete Marke), Nautica®, Aéropostale®, Juicy Couture®, Vince Camuto®, Herve Leger®, Judith Leiber®, Frederick's of Hollywood®, Nine West®, Frye®, Jones New York®, Louise et Cie®, Sole Society®, Enzo Angiolini®, CC Corso Como®, Hickey Freeman®, Hart Schaffner Marx®, Adrienne Vittadini®, Taryn Rose®, Bandolino®, Misook®, 1.STATE®, CeCe®, Chaus®, Spyder®, Tretorn®, Tapout®, Prince®, Airwalk®, Vision Street Wear®, Above The Rim®, Hind®, Thomasville®, Drexel® und Henredon®. Weitere Informationen erhalten Sie unter ABG-NYC.com.

CANNABIS LIFESTYLE PARTNERS

CLP ist eine Investment- und Beratungsgesellschaft mit Fokus auf der aufstrebenden Cannabisbranche. CLP verfolgt die Mission, ganzheitliche Wellness zu fördern, indem das Unternehmen die Konzeption, die Produktentwicklung, die Produktion und das Branding der innovativsten Cannabisprodukte der Welt betreut.

CLP verfügt über eine umfassende Kenntnis des Cannabis- und des biomedizinischen Sektors sowie der komplexen Rechtsvorschriften dieser Branchen. CLP ist mit einem breiten Spektrum umfangreicher Lösungen für aufstrebende Gesellschaften der Cannabisbranche ausgestattet.

CLP bietet seinen exklusiven Industriepartnern Unterstützung in den Bereichen Finanzen, Betrieb, Produktentwicklung und Branding. Durch diese strategische Unterstützung sind die Partner von CLP besser in der Lage, ihr Kerngeschäft auf- oder auszubauen, und profitieren gleichzeitig von Autonomie und einem kontinuierlichen Fokus auf Innovation. Die Unternehmenswebsite von CLP ist abrufbar unter https://cannabislifestylepartners.com/.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON ICC INTERNATIONAL CANNABIS CORP.

?Eugene Beukman?

Eugene Beukman

CEO, Director

+1 (604) 687-2038

info@intlcannabiscorp.com

Auf unserer Website können Sie mehr über ICC erfahren: https://intlcannabiscorp.com/

Bleiben Sie über alle Entwicklungen bei ICC über unsere Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden:

Facebook - https://www.facebook.com/ICCWRLD/

Twitter - https://twitter.com/ICC_WRLD

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/icc-wrld/

FÜR AUTHENTIC BRANDS GROUP

Alli Good

Director, PR und Marketing, Gesundheit und Wellness

646-779-5336

agood@abg-nyc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!