International Cannabis gibt Aufnahme in den Horizons HMMJ ETF bekannt VANCOUVER, British Columbia, 25. März 2019 - ICC International Cannabis Corp. (CSE: WRLD.U)(FWB: 8K51)(OTC: WLDCF) (?ICC? oder ?International Cannabis? oder das

oder das

?Unternehmen?)

freut sich, seine Aufnahme in den Horizons Medical Marijuana Life Sciences ETF (TSX: HMMJ) (der ?ETF?) im Rahmen der vierteljährlichen Neugewichtung der von HMMJ

gehaltenen Komponenten

bekannt zu geben. Die Aufnahme in den ETF ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, das dabei ist, sich als der weltweit führende, vertikal integrierte Anbieter für

reines

Cannabis zu etablieren.

?International Cannabis?

Laut Horizons ETFs ?hatte HMMJ zum 5. September 2018 ein Volumen von über C$1 Mrd. an betreutem Anlagekapital erreicht, eine außergewöhnliche Leistung für den kanadischen ETF-Marktplatz?.[i]

Eugene Beukman, Chief Executive Officer und einer der Direktoren von International Cannabis, erklärte: ?Wir freuen uns sehr, in den HMMJ aufgenommen zu werden, den größten Cannabis-fokussierten ETF, der Investoren ein direktes Engagement in nordamerikanischen Life-Science-Unternehmen bietet. International Cannabis steht im Mittelpunkt der globalen Cannabisindustrie und ist hervorragend positioniert, im Zuge der fortschreitenden Reifung der globalen THC- und CBD-Industrie bedeutende Marktanteile zu gewinnen.

Das Unternehmen wird seine vor- und nachgelagerten sowie seine Vertriebskapazitäten weiter optimieren und gleichzeitig operative Best-Practice-Methoden in die Produktion von Arzneipflanzen, die Extraktion, die Gewinnung von pharmazeutischen Wirkstoffen und die Herstellung von Fertigarzneimitteln [Arzneispezialitäten] integrieren.?

HMMJ ist bestrebt, die Performance des North American Marijuana Index (der ?Index?) nach Abzug der Kosten so weit wie möglich zu replizieren. Der Index wurde entwickelt, um eine Beteiligung an der Performance eines Korbes nordamerikanischer börsennotierter Life-Science-Unternehmen mit bedeutenden Geschäftsaktivitäten in der Marihuana-Industrie zu ermöglichen.

In den Index können nur Aktien aufgenommen werden, die die Mindestanforderungen an Vermögenswerte und Liquidität erfüllen. Die Aktien werden vierteljährlich auf Marktkapitalisierungsbasis neu gewichtet und so begrenzt, dass keine einzelne Aktie 10% des neu gewichteten Index übersteigen kann.

ICC gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen seiner bereits angekündigten Lizenzvereinbarung mit der Authentic Brands Group (?ABG?) Stammaktien von ICC im Wert von US$2 Mio. an ABG ausgeben wird. Das Unternehmen wird auch Stammaktien von ICC im Wert von US$15 Mio. an Cannabis Lifestyle Partners (?CLP?) ausgeben. Die Bewertung der Aktien erfolgt auf der Grundlage des fünftägigen VWAP [volumengewichteter Durchschnittskurs] der Stammaktien von ICC für die fünf Handelssitzungen vor der Bekanntgabe des Lizenzvertrags.

International Cannabis stellt auch klar, dass es die Möglichkeit hat, seine ursprüngliche 10-jährige Vereinbarung mit ABG um weitere 40 Jahre zu verlängern.

ÜBER INTERNATIONAL CANNABIS

ICC International Cannabis verfügt durch seine Tochtergesellschaften über operative Aktiva und entwickelt eine erstklassige Plattform für den Anbau, die Gewinnung, die Formulierung und den weltweiten Vertrieb im Vereinigten Königreich, Dänemark, Polen, der Schweiz, Deutschland, Mazedonien, Bulgarien, Serbien, Kroatien, Griechenland, Italien, Portugal, Malta, Kolumbien, Argentinien, Australien, Südafrika und Lesotho.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON ICC INTERNATIONAL CANNABIS CORP.

?Eugene Beukman?

Eugene Beukman

CEO, Director

+1 (604) 687-2038

info@intlcannabiscorp.com

Auf unserer Website können Sie mehr über ICC erfahren: https://intlcannabiscorp.com/

Bleiben Sie über alle Entwicklungen bei ICC über unsere Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden:

Facebook - https://www.facebook.com/ICCWRLD/

Twitter - https://twitter.com/ICC_WRLD

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/icc-wrld/

DIE BÖRSENAUFSICHT DER CSE HAT DIESE MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte ?zukunftsgerichtete Informationen? im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen zeichnen sich häufig durch Begriffe aus wie ?planen?, ?erwarten?, ?prognostizieren?, ?beabsichtigen?, ?glauben?, ?vorhersehen?, ?schätzen?, ?möglicherweise?, ?werden?, ?würden?, ?potenziell?, ?geplant? sowie ähnliche Begriffe oder Informationen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten ?können? oder ?werden?. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um Prognosen. Die Feststellungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten sind, basieren auf verschiedenen Annahmen. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem: politische Veränderungen in Kanada und international, zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis in Kanada und international, die Fähigkeit des Unternehmens, Vertriebskanäle in internationalen Gerichtsbarkeiten zu sichern, Wettbewerb und andere Risiken, die das Unternehmen im Besonderen und die Cannabisindustrie im Allgemeinen betreffen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch die vorstehenden Warnhinweise ausdrücklich eingeschränkt und beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Veröffentlichung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, zu berücksichtigen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!