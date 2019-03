International Cannabis unterzeichnet Lizenzvereinbarung mit Authentic Brands Group für Europa zur Entwicklung einer Reihe von CBD-Produkten; damit verdoppeln sich die potenziellen anvisierten Vertriebsstellen Die Vereinbarung umfasst die

VANCOUVER, British Columbia, 19. März 2019 - ICC International Cannabis Corp. (CSE: WRLD.U) (FWB: 8K51) (OTC: WLDCF) (?ICC? oder ?International Cannabis? oder das ?Unternehmen?) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Lizenzvereinbarung mit Authentic Brands Group (?ABG?) für die Vermarktung und den Vertrieb von Gesundheits- und Wellnessprodukten auf der Basis von Cannabidiol (?CBD?) in ganz Europa unter den Marken Marilyn Monroe®, Elvis Presley®, Greg Norman®, Tretorn®, Aéropostale® und Frederick?s of Hollywood® unterzeichnet hat.

ICC wird diese allgemein anerkannten und vertrauenswürdigen leistungsstarken Marken, die bereits in den Regalen tausender von Geschäften in ganz Europa prominent vertreten sind, effizient unterstützen. Damit verbessert sich die Chance von ICC, einen bedeutenden Marktanteil an den folgenden rasch wachsenden Lifestyle- und Wellness-Bereichen zu gewinnen:

- Aktivitäten/Outdoor: Greg Norman®, Marilyn Monroe®, Tretorn®;

- Schönheit und Kosmetik: Marilyn Monroe®, Elvis Presley®, Frederick?s of Hollywood®;

- Wellness und Nahrungsergänzungen: Greg Norman®, Marilyn Monroe®;

- Fußpflege: Tretorn®, Greg Norman®;

- Gesundheit und Wellness: Greg Norman®, Aéropostale®, Tretorn®;

- Lifestyle: Elvis Presley®, Aéropostale®, Marilyn Monroe®, Frederick?s of Hollywood®;

- Haustiere: Elvis Presley®, Greg Norman®, Marilyn Monroe®, Tretorn®;

- Medizinische Wellness: Greg Norman®, Aéropostale®, Tretorn®; und

- Sexual Wellness: Elvis Presley®, Frederick?s of Hollywood®, Marilyn Monroe®;

Mit einer Bevölkerung von über 700 Millionen Menschen bietet Europa die einzigartige Möglichkeit, einen Markt zu bedienen, der bereits mit CBD vertraut und für beschleunigtes Wachstum mit Premium-Produkten und ikonischen Marken gerüstet ist.

Eugene Beukman, der Chief Executive Officer und ein Director von International Cannabis, merkte dazu an: ?Der europäische Markt für CBD umfasst nahezu alle demographischen Zielgruppen und Produktkategorien.

Egal, ob Konsumenten bereits mit CBD vertraut sind oder dieses zum ersten Mal probieren ? unserer Ansicht nach werden sie eher von diesen wiedererkennbaren Markennamen angezogen als von ganz neu eingeführten Marken oder Nischenprodukten wie den so genannten Millennial-Marken, was ein Weg ist, den viele andere Firmen eingeschlagen haben.

Durch die Beziehung von ICC mit seinem Partner ABG entsteht ein wahres ?House of Brands?, das die Produktstrategie von ICC mit dem Angebot einzigartiger Lösungen auf CBD-Basis für verschiedene anvisierte Zielgruppen ergänzt, die sowohl bekannt als auch vertrauenswürdig sind und unsere gesamte potenzielle Kundenbasis umfassen ? von Studenten über ältere Menschen bis hin zu Haustieren.

Mit Betriebslizenzen in 13 europäischen Ländern, einer umfangreichen Genbibliothek mit Saatgut und Sorten, einem Inventar an Produktbeständen, die für den Verkauf ab dem 2. Quartal 2019 bereitstehen, mehreren Anlagen mit der GMP-Zertifizierung der EU, mit deren Ausstattung die Formulierung und Produktion verschiedener Produktlinien möglich ist, und erfahrenem Betriebs-, Marketing- und Qualitätssicherungspersonal befindet sich ICC in der vordersten Startposition zur Belieferung seines Vertriebsnetzes und der Konsumenten im gesamten Spektrum vom Saatgut bis zum Verkauf.

Darüber hinaus bietet die Partnerschaft mit ABG dem Unternehmen neben seiner bestehenden Basis von 39.000 Einzelhandelsgeschäften und Apotheken einen möglichen Zugang zu zehntausenden Vertriebskanälen und Verkaufsstellen, in denen das vorhandene Produktangebot potenziell mit CBD-Produkten aufgestockt werden kann.?

?ICC hat sich in Europa als einer der Pioniere und vertikal integrierten Player im Bereich Gesundheits- und Wellness-Produkte mit CBD positioniert?, sagte Daniel W. Dienst, der Executive Vice Chairman von ABG. ?Wir glauben an das außergewöhnliche Potenzial von CBD-Produkten und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ICC, um diese Marken mit CBD auf dem gesamten europäischen Markt einzuführen.?

Die Lizenzvereinbarung zwischen ICC und ABG wurde in Verbindung mit Beratungsleistungen entwickelt, die von Cannabis Lifestyle Partners (?CLP?) erbracht werden.

ÜBER INTERNATIONAL CANNABIS

ICC International Cannabis verfügt durch seine Tochtergesellschaften über operative Aktiva und entwickelt eine erstklassige Plattform für den Anbau, die Gewinnung, die Formulierung und den weltweiten Vertrieb im Vereinigten Königreich, Dänemark, Polen, der Schweiz, Deutschland, Mazedonien, Bulgarien, Serbien, Kroatien, Griechenland, Italien, Portugal, Malta, Kolumbien, Argentinien, Australien, Südafrika und Lesotho.

ÜBER AUTHENTIC BRANDS GROUP

Authentic Brands Group (ABG) ist ein Unternehmen aus dem Bereich Markenentwicklung, Marketing und Unterhaltung, das über ein Portfolio von globalen Unterhaltungs- und Lifestyle-Marken verfügt. ABG hat seine Firmenzentrale in New York City und fokussiert sich auf das Management, die Steigerung und den Aufbau des langfristigen Werts von mehr als 50 Konsumentenmarken und Vermögenswerten durch Partnerschaften mit den branchenbesten Herstellern, Groß- und Einzelhändlern. Seine Marken werden mit einer weltweiten Einzelhandelspräsenz von mehr als 100.000 Verkaufsstellen über die Kanäle Luxus-, Fach-, Kaufhaus-, Mid-Tier-, Massen- und E-Commerce-Vertrieb und in mehr als 4.900 eigenständigen Markengeschäften und Shop-in-Shops rund um den Globus vertrieben. ABG ist bestrebt, die Marken durch überzeugende Produkt-, Content-, Geschäfts- und immersive Markenerfahrungen zu transformieren. Dazu werden originelle Marketingstrategien entwickelt und umgesetzt, um den Erfolg der Marken über sämtliche Konsumenten-Touchpoints, Plattformen und neu entstehende Medien zu gewährleisten.

Das Portfolio von ABG mit ikonischen und weltweit anerkannten Marken umfasst Marilyn Monroe®, Mini Marilyn®, Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Shaquille O'Neal®, Dr. J®, Greg Norman®, Neil Lane®, Thalia®, Michael Jackson® (verwaltete Marke), Nautica®, Aéropostale®, Juicy Couture®, Vince Camuto®, Herve Leger®, Judith Leiber®, Frederick's of Hollywood®, Nine West®, Frye®, Jones New York®, Louise et Cie®, Sole Society®, Enzo Angiolini®, CC Corso Como®, Hickey Freeman®, Hart Schaffner Marx®, Adrienne Vittadini®, Taryn Rose®, Bandolino®, Misook®, 1.STATE®, CeCe®, Chaus®, Spyder®, Tretorn®, Tapout®, Prince®, Airwalk®, Vision Street Wear®, Above The Rim®, Hind®, Thomasville®, Drexel® und Henredon®. Weitere Informationen erhalten Sie unter ABG-NYC.com.

CANNABIS LIFESTYLE PARTNERS

CLP ist eine Investment- und Beratungsgesellschaft mit Fokus auf der aufstrebenden Cannabisbranche. CLP verfolgt die Mission, ganzheitliche Wellness zu fördern, indem das Unternehmen die Konzeption, die Produktentwicklung, die Produktion und das Branding der innovativsten Cannabisprodukte der Welt betreut.

CLP verfügt über eine umfassende Kenntnis des Cannabis- und des biomedizinischen Sektors sowie der komplexen Rechtsvorschriften dieser Branchen. CLP ist mit einem breiten Spektrum umfangreicher Lösungen für aufstrebende Gesellschaften der Cannabisbranche ausgestattet.

CLP bietet seinen exklusiven Industriepartnern Unterstützung in den Bereichen Finanzen, Betrieb, Produktentwicklung und Branding. Durch diese strategische Unterstützung sind die Partner von CLP besser in der Lage, ihr Kerngeschäft auf- oder auszubauen, und profitieren gleichzeitig von Autonomie und einem kontinuierlichen Fokus auf Innovation. Die Unternehmenswebsite von CLP ist abrufbar unter https://cannabislifestylepartners.com/.

