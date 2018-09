International Cobalt Corp.: weißt über 5% Kobalt unter mehreren hochgradigen Kobalt-Goldvorkommen bei neuen Entdeckungen auf dem Blackbird Creek-Projekt nach

International Cobalt Corp., CA4592831073

International Cobalt weißt über 5% Kobalt unter mehreren hochgradigen Kobalt-Goldvorkommen bei neuen Entdeckungen auf dem Blackbird Creek-Projekt nach 27. September 2018, Vancouver, British Columbia: International Cobalt Corp. (CSE: CO; das "Unternehmen" oder "International Cobalt") freut sich bekannt geben zu dürfen, dass es vom kürzlich entdeckten Raven-Gebiet (siehe Pressemitteilung vom 8. August 2018) auf dem Blackbird Creek-Projekt des Unternehmens hervorragende Probenergebnisse erhalten hat.

Bei den Proben aus dem Raven Prospect handelt es sich um Float-Grab-Proben aus einem Talusfeld. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die lineare Natur der Mineraldispersion über den Talushang in Verbindung mit der Kontinuität der Untersuchungen in dem gesamten Gebiet sehr nahe an einer lokalen Quelle liegt. Folglich wird der Raven-Prospect für die nächste Saison mit Bohrungen versehen. Zusätzlich zu den konsistenten Kobaltwerten aller 16 Proben mit Gehalten über 1% Co und einem Höchstwert von 5,88% Co, lieferten Proben aus dem Projekt konsistente Goldwerte von bis zu 1,8 g / t Au zusammen mit dem hoch anomalen Lanthan (durchschnittlich 2350 ppm) ). Die Proben werden mit einer präziseren Analyse, die für Seltenerdelemente spezifisch ist, erneut getestet. Siehe Tabelle unten für die Testwerte der relativen Probenpositionen.

Das neue Projekt befindet sich in der Nähe des historisch bekannten Slippery Gluch-Projekts, in dem kürzlich eine Talusprobe mit 5,19% Kobalt, 0,2% Kupfer und 3,24 g / t Gold neben einer Gesteinsprobe mit 630 ppm Kobalt, 1,82% Kupfer und 0,35% Gold entdeckt wurde.

Sample # % Cobalt g/t Gold X727696 1.76 0.352 X727697 2.22 0.801 X727698 3.28 1.02 X727699 1.67 0.578 X727700 5.85 0.313 X727735 1.71 0.442 X727736 3.04 0.44 X727745 3.74 1.835 X727746 1.03 0.848 X727747 2.61 0.806 X727748 3.03 0.7 X727749 3.24 0.73 X727750 3.32 0.726 X727801 3.02 0.327 X727806 2.50 0.519

Der Raven Prospect liegt etwa 1500 m entlang des Gebiets von Bohrungen hochgradiger Zonen, die von Noranda Exploration in den späten 1970ern und frühen 1980ern einschließlich der Idaho Zone, wo 1,85 Mt von 0,58% Co und 2,29% Cu abgegrenzt wurden. Das Unternehmen hat diese historischen Ressourcen nicht überprüft und behandelt diese historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen.

Das neue Projekt befindet sich ebenfalls in einem Umkreis von 500 Metern von der Zufahrtsstraße zu eCobalts Cobalt-Projekt (ICP), das sich derzeit im Bau befindet. Zusätzlich ist das neue Projekt lediglich 4 km vom ICP-Projekt entfernt.

Die Entdeckung des Raven Prospect bestätigt die Überzeugung des Managements, dass die systematische Anwendung moderner Explorationstechniken einschließlich Geophysik und Multielement-Geochemie zu neuen Entdeckungen im Kobaltgürtel von Idaho führen wird.NI 43-101 Offenlegung Neil McCallum, P.Geol., von Dahrouge Geological Consulting Ltd, eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person, hat die Zusammenstellung der technischen Information in dieser Pressemitteilung überwacht.

Alle Gesteinsproben aus dem Programm wurden an ALS Global in Reno, Nevada gesendet. Gesteinsproben wurden gemäß dem ALS-Protokoll Prep-31 hergestellt und nach vier Säureaufschluss auf 33 Elemente analysiert, gefolgt von ICP-AES gemäß ALS-Code ME-ICP6, eine Überdetektionsgrenzanalyse für Cobalt und Kupfer wurde durch Code OG62 bereitgestellt. Gold wurde nach der Au-ICP22-Standardmethode des Standard-Brandtests mit einem ICP-Atomemissionsspektrometrie-Finish auf einem 30 oder 50 g-Aliquot getestet, das einen Nachweisbereich von 0,001 bis 10 g / t aufweist.

Bodenproben wurden unter dem ALS-Protokoll PREP-41 hergestellt und auf 51 Elemente durch partiellen Aqua-Regia-Säureaufschluss gefolgt von ICP-AES (ALS-Protokoll ME-MS41) analysiert.

Über International Cobalt Corp. International Cobalt Corp. (CSE: CO) ist ein kanadisches Mineralexploration- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf den aufstrebenden Kobaltsektor Das Unternehmen strebt danach, den Unternehmenswert durch Beschaffung und Entwicklung von Projekten in sicheren progressiven Rechtssprechungen unter Einhaltung strikter Umwelt- und Sozialstandards zu erhöhen. International Cobalt ist gut finanziert, um ihre Zielsetzungen zu verfolgen. Das Unternehmen besitzt Projekte im Idaho Cobalt Belt, einer der besten Orte zur Exploration von primären Kobaltlagerstätten sowie in den atlantischen Provinzen Kanadas mit ihrer umfangreichen Historie der Minenentwicklung und des Minenbetriebs. International Cobalt ist gut finanziert, um ihre Zielsetzungen zu verfolgen und hat zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung über 9,5 Mio. Dollar in der Kasse.

Über den Kobaltmarkt Die Kobaltpreise erreichten vor Kurzem ein Zehnjahreshoch von über US$42,75 pro Pfund und zeigten einen stetigen Anstieg seit Mitte des Jahres 2015. Da Kobalt ein wichtiger Bestandteil vieler Lithium-Ionen-Batterien ist, die in vielen Anwendungsbereichen von Mobiltelefonen bis hin zu Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen, erwartet man weiterhin eine starke Kobaltnachfrage. Zurzeit werden 60% des globalen Angebots aus in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) betriebenen Minen bezogen.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

