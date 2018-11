26.11.2018 - 04:28 Uhr Nissan CEO to workers: ties with Renault 'not equal', needs review: Kyodo

Nissan Motor Co Chief Executive Hiroto Saikawa told employees on Monday that the Japanese automaker's relationship with French partner Renault SA was "not equal" and needed to be reviewed, Kyodo News reported, citing an unnamed source. Den vollständigen Artikel auf channelnewsasia.com lesen. Zum Nachrichtenüberblick