Inteva Products zum GM-Lieferanten des Jahres 2017 ernannt

Inteva Products, ein führender, globaler Tier-one-Automobilzulieferer für technische Komponenten und Systeme, wurde von General Motors als Lieferant des Jahres 2017 ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am Freitag, dem 20. April, in Orlando, Florida, im Rahmen der jährlichen Preisverleihung für die Zulieferer des Jahres von GM, statt.

„Dies ist eine Gelegenheit für General Motors, diejenigen Lieferanten zu ehren, die wirklich die Besten der Besten sind“, sagte Steve Kiefer, Senior Vice President von GM im Bereich Global Purchasing and Supply Chain. „Die Automobilindustrie verändert sich in einem unglaublichen Tempo. Die Beziehungen, die wir zu unserer Zuliefererbasis haben, bedeuten alles, wenn es darum geht, bereits heute ein starkes Fahrzeugangebot sowie die modernsten Fahrzeuge und Mobilitätsdienstleistungen von morgen zu liefern.“

CEO & President von Inteva Lon Offenbacher, Sales & Marketing Vice President Gerard Roose und Senior GM Global Sales Director Pat Eckhout nahmen den „Supplier of the Year“-Award entgegen.

„Es ist eine Ehre für Inteva, diese renommierte Auszeichnung zu erhalten“, sagte Offenbacher. „Es zeigt das unermüdliche Engagement von Inteva, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, und ist das direkte Ergebnis des Zusammenwirkens unserer talentierten Frauen und Männer, um herausragende Innovationen und Werte zu schaffen. Herzlichen Glückwunsch an die gesamte Inteva-Belegschaft.“

Über Inteva Products, LLC

Inteva Products, LLC ist ein namhafter globaler Systemlieferant für die Automobilindustrie und bietet Automobilherstellern innovative, zuverlässige und umweltfreundliche Produkte, die zur Verbesserung der Qualität, Sicherheit und Leistung von Fahrzeugen beitragen. Inteva besitzt globale Ressourcen in den Bereichen Maschinenbau, Fertigung und Kundendienst für Schließsysteme, Innenausstattungssysteme, Motoren und Elektronik sowie Dachsysteme. Der 2008 gegründete Tier-One-Zulieferer konzentriert sich auf nachhaltiges globales Wachstum, hervorragenden Kundendienst und Innovationsförderung. Die Gründung von Inteva beruhte auf der Vorstellung von innovativen Lösungen und dem Einsatz praktischer Technologien zur Förderung wertorientierter Lösungen. Inteva beschäftigt weltweit mehr als 12.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Troy im US-Bundesstaat Michigan. Weitere Neuigkeiten des Unternehmens finden Sie auf der Produkte-Website von Inteva oder auf den Facebook-, LinkedIn- und Twitter-Seiten des Unternehmens.

General Motors Co. (NYSE:GM, TSX: GMM) und seine Partner produzieren Fahrzeuge in 30 Ländern, und das Unternehmen hat führende Positionen in den weltweit größten und am schnellsten wachsenden Automobilmärkten. GM, seine Tochtergesellschaften und Joint Ventures verkaufen Fahrzeuge unter den Marken Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Vauxhall und Wuling. Weitere Informationen über den Konzern und seine Tochtergesellschaften, darunter OnStar, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Fahrzeugsicherheit und Informationsdienste, finden sich unter http://www.gm.com.

