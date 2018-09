INVISTA wird bis 2020 40.000 Tonnen Nylon-6,6-Polymerkapazität hinzufügen

INVISTA plant, 40.000 Tonnen Nylon-6,6-Polymerkapazität in seiner derzeitigen 150.000-Tonnen-Polymeranlage im Shanghai Chemical Industry Park (SCIP) hinzuzufügen. Der Bau ist für Mitte 2019 geplant, die Produktion soll 2020 beginnen.

INVISTA's nylon6,6 polymer plant at SCIP (Photo: Business Wire)

„Wir investieren weiterhin strategisch, um die Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen“, sagte Pete Brown, Vice President für Nylon Polymer bei INVISTA. „Wenn wir unsere Prognose für das zukünftige Wachstum des Nylon-6,6-Polymermarktes betrachten, sehen wir eine steigende Nachfrage in Asien und erweitern unsere Kapazitäten, um dieser Nachfrage gerecht zu werden.“

Dieses Projekt steht im Einklang mit den anderen jüngsten Ankündigungen von INVISTA über zusätzliche Kapazitäten in der Nylon-6,6-Wertschöpfungskette:

neue Adiponitril (ADN)-Anlage für China bis 2023 angekündigt zusätzliche ADN-Kapazität durch Nachrüstungen der neuesten ADN-Technologie von INVISTA bei Butachimie, dem Joint Venture von INVISTA mit Solvay in Frankreich im Jahr 2019, und an INVISTAs Standort Victoria, Texas, geplant für 2020 ADN-Produktionsrekorde an INVISTAs Standort Orange, Texas

Brown fügte hinzu: „Wir haben in den letzten fünf Jahren mehr als 1 Milliarde USD in die Nylon-6,6-Wertschöpfungskette investiert, haben uns kürzlich verpflichtet, 1 Milliarde USD mehr zu investieren und bewerten den Markt weiterhin nach zusätzlichen Möglichkeiten für die Zukunft.“

INVISTA verfügt außerdem über eine 215.000 Tonnen schwere Hexamethylendiamin (HMD)-Anlage in SCIP.

