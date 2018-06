IP Austria schließt Lücke zwischen MS Office365 und Festnetztelefonie

Die IP Austria bietet mit trunk365 erstmalig in Österreich einen Telefonanschluss für das Microsoft-Telefonsystem an. Bisher war es Kunden in Österreich nicht möglich, ihre Festnetznummer direkt aus der Microsoft-Office 365-Umgebung mit dem Telefonsystem von Microsoft zu nutzen. Der innovativste Festnetzcarrier Österreichs schließt nun diese Technologielücke: trunk365 verbindet das Microsoft-Telefonsystem, auch in Kombination mit herkömmlichen Telefonanlagen, mit dem öffentlichen Telefonnetz - auch ohne zusätzliche Gateways.

Wien (pts016/05.06.2018/10:00) - Die IP Austria bietet mit trunk365 erstmalig in Österreich einen Telefonanschluss für das Microsoft-Telefonsystem an. Bisher war es Kunden in Österreich nicht möglich, ihre Festnetznummer direkt aus der Microsoft-Office 365-Umgebung mit dem Telefonsystem von Microsoft zu nutzen. Der innovativste Festnetzcarrier Österreichs schließt nun diese Technologielücke: trunk365 verbindet das Microsoft-Telefonsystem, auch in Kombination mit herkömmlichen Telefonanlagen, mit dem öffentlichen Telefonnetz - auch ohne zusätzliche Gateways.

Seit Mai 2018 bietet die IP Austria die Möglichkeit, dass alle MS Office365-Nutzer die Lizenz des Microsoft-Telefonsystems einfach zum E1- und zum E3-Plan zu buchen; im E5-Plan ist diese Lizenz schon beinhaltet. Damit telefonieren sie mit dem trunk365 ohne großen Zusatzaufwand von jeder Office 365 -Umgebung aus über Smartphones, Tablets, PC, Mac, S4B-Telefone in alle Telefonnetze. Die IP Austria bietet diesen Service in 60 Ländern weltweit an.

Gegenüber herkömmlichen Telefonanlagen bietet das Microsoft-Telefonsystem eine Vielzahl von Zusatz-Features, die sich perfekt in bestehende MS-Office-Prozesse einbinden lassen. Insbesondere standortvernetzte Betriebe sind damit über eine einheitliche netz- und medienübergreifende Kommunikationsplattform verbunden. "Mit trunk365 können nun alle Office365-User das Microsoft-Telefonsystem in Österreich und in weiteren 59 Ländern nutzen. Das Festnetz wird eine von vielen Cloud-Applikationen, die zeitgemäß, flexibel und leicht skalierbar sind", erklärt Kurt Bodinger, Geschäftsführer von IP Austria. Zusätzlich fallen für die Geschäftskunden wichtige Hardware- und Wartungskosten weg.

Spitzentechnologie "made in Austria" - die Lösungen im Überblick

Mit der "S4B App" wird die Festnetznummer mit dem Smartphone (alle Betriebssysteme), Mac, PC oder jedem S4B-Telefon genutzt - auch auf allen Geräten gleichzeitig.

"trunk365 hybrid" verbindet jede bestehende Telefonanlage mit dem MS-Telefonsystem. Dies bedeutet sofortige Nutzung aller seiner Zusatzfunktionen und gleichzeitig höchstmöglichen Investitionsschutz für die bereits gekaufte Telefoninfrastruktur.

"trunk365" bietet zudem die Möglichkeit, beliebig viele nationale oder internationale Telefonnummern mit dem MS-Telefonsystem zu verbinden. Die perfekte Lösung zur Vernetzung nationaler und internationaler Standorte. Derzeit sind mit dem trunk365 Telefonnummern aus 60 Ländern erhältlich.

Für Interessierte steht die Plattform http://trunk365.com bereit. Die IP Austria vertreibt ihre Services ausschließlich über ein flächendeckendes IKT-Partnernetz. Dies garantiert die Nähe zum Kunden, kurze Reaktionszeiten und fördert, im Gegensatz zu Konzernstrukturen, zudem auch die regionale Wirtschaftsleistung.

Über IP Austria Communication GmbH IP Austria Communication GmbH ist ein eigentümergeführtes Unternehmen und wurde 2000 als Österreichs erster IP-Telefon-Carrier gegründet. Für Sprachdienste und Standortvernetzungen bietet das Unternehmen national und international optimierte Breitbandanbindungen und zertifizierte SIP Trunks für VoiP/SIP-Telefonanlagen an. Mit Cloudflex entwickelte IP Austria Communication GmbH eine speziell für Cloudservices und internationale Vernetzungen konzipierte virtuelle Telefonanlage.

Das Unternehmen betreibt ein eigenes Hightech-Ausbildungscenter, entwickelt alle Dienste im IPA Innovation LAB selbst und vertreibt seine Services ausschließlich über ein flächendeckendes IKT-Partnernetz. Damit gewährleistet das Unternehmen die Nähe zum Kunden und die rasche Reaktion auf sich ändernde Markterfordernisse. Als internationaler Innovationsführer im Bereich Festnetztelefonie bietet IP Austria Communication GmbH seine Telefonie-Services in 60 Ländern an.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://ipaustria.com

(Ende)

Aussender: IP Austria Communication GmbH Ansprechpartner: Antonia Pleyer Tel.: +43 1 662 80 1026 E-Mail: presse@ipaustria.com Website: www.ipaustria.com

Wien (pts016/05.06.2018/10:00)