Irre gut. ProSieben sichert sich den internationalen Show-Hit The Masked Singer von EndemolShine

Unterföhring - ProSieben zeigt die derzeit gefragteste internationale Show in der Season 2019/2020 in Deutschland. Der Sender sichert sich die Rechte an dem EndemolShine-Hit "The Masked Singer", der gerade in den USA auf FOX für Mega-Quoten sorgt. "The King of Masked Singer" (Originaltitel) ist ein Lizenzformat des südkoreanischen TV-Senders MBC. SPIEGEL Online schreibt über die Show: "Die US-Show 'The Masked Singer' ist die letzte Wettsing-Sendung, die das Fernsehen noch braucht, ein detektivischer Mummenschanz mit albern kostümierten Berühmtheiten - und irre gut."

Wer steckt hinter der Maske? In der Musikshow treten Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Wer ist der beste Sänger hinter der Maske? Wer kennt die Stimme? Gibt die Performance Rückschlüsse auf die Person? Jury und Zuschauer können in sechs Shows über die Identität nur spekulieren. Der Promi mit dem "schwächsten" Auftritt des Abends wird "unmasked".

EndemolShine-CEO Magnus Kastner: ",The Masked Singer' ist, in zwei Worten ausgedrückt, völlig verrückt. Die Kombination aus bunter Show-Welt, Musik- und Talent-Faktor und geheimnisvollem Ratespiel für den Zuschauer, ist einzigartig. Ich freue mich jetzt schon auf die Kostüme, auf eine fantastische Show-Inszenierung und auf die Promis hinter den Masken!"

Head of MBC (South Korea) format sales, Aidan Lee: "Germany is/was the great home for enormous great music performances for hundreds of years. I'm very excited to introduce "The Masked Singer' to German audience with great endeavour by EndemolShine Germany and ProSieben. Please enjoy our 'craziest and weirdest' show ever".

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "'The Masked Singer' passt perfekt zu ProSieben. Die Show bietet ein neues, völlig verrücktes Fernseh-Erlebnis, das es in der Form in Deutschland noch nicht gegeben hat. Stars in riesenhaften Verkleidungen, toll inszenierte Gesangsauftritte, großartige Überraschungen - ein unfassbar aufwendiges und gleichzeitig super spannendes Format mit höchstem Entertainment-Faktor. Durch die Spekulationen über die Gesichter hinter den Masken wird die Show über die TV-Ausstrahlung hinaus für Aufsehen sorgen."

Hintergrund "The King of Masked Singer" "The King of Masked Singer" (Originaltitel) ist ein Lizenzformat des südkoreanischen TV-Senders MBC, das seit 2015 in Südkorea ausgestrahlt wird. Mittlerweile läuft die Show bereits im fünften Jahr. Mit nahezu 200 Folgen ist sie in Südkorea ein voller Erfolg und wurde bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Neben den USA und jetzt auch Deutschland wird "The Masked Singer" außerdem in China, Thailand, Indonesien und Vietnam ausgestrahlt. In Frankreich wird die Show demnächst für den Sender TF1 produziert.

