ISACA-Studie: Nur vier von zehn Tech-Profis vertrauen in die Sicherheit der KI-Bereitstellungen ihrer Unternehmen

Trotz des erhöhten Interesses am Einsatz künstlicher Intelligenz durch Unternehmen äußern nur 40 Prozent der Teilnehmer von ISACAs zweitem jährlichem Digital Transformation Barometer Vertrauen, dass ihre Unternehmen die Sicherheit von auf KI und maschinellem Lernen basierenden Systemen richtig einschätzen können.

Das fällt insbesondere angesichts des Potentials ernsthafter Konsequenzen aufgrund bösartig programmierter KI auf. Die Teilnehmer der Befragung nennen Social Engineering, manipulierte Medieninhalte und Datenvergiftung als Arten bösartiger KI-Angriffe, die in den nächsten fünf Jahren die größte Bedrohung darstellen werden.

KI/maschinelles Lernen bewegten sich auch weiterhin an die Spitze der Technologien, deren Potential für die Schaffung von transformativem Wert für Unternehmen am höchsten eingeschätzt wird. Während sie bei diesen Platzierungen in den Digital Transformation Barometers 2017 und 2018 jeweils auf Platz zwei lagen, rückten KI/maschinelles Lernen im Jahr 2018 von 18 Punkten hinter Big Data im Jahr 2017 auf nur drei Punkte hinter Big Data. Angesichts des anhaltenden Anstiegs des empfundenen Werts von KI steigt, auch der Anteil der Unternehmen, die vorhaben, KI einzusetzen. Der Anstieg gegenüber 2017 liegt bei 35 Prozent.

„Unternehmen müssen die erforderlichen Investitionen in gut ausgebildetes Personal vornehmen, das in der Lage ist, KI-Schutzmaßnahmen zu ergreifen“, sagte Rob Clyde, CISM, Vorstandsvorsitzender von ISACA und NACD Board Leadership Fellow. „Wenn sich die KI weiterentwickelt – man denke an die wahrscheinliche Verbreitung selbstfahrender Autos oder an für die Reduzierung des Stadtverkehrs konzipierte KI-Systeme –, wird es zwingend notwendig sein, dass Unternehmen zusichern können, dass die KI keine Maßnahmen ergreift, die Menschen gefährden könnten.“

Zusätzlich zu den heute gebräuchlichen Verwendungsgebieten der KI – etwa virtuelle persönliche Assistenten und Betrugserkennung – besteht große Hoffnung, dass KI und maschinelles Lernen das Potential haben, für große Durchbrüche in verschiedenen Branchen zu sorgen. Dazu gehören auch Beiträge zur Beschleunigung der medizinischen Forschung, die Verbesserung der Getreideernte und die Unterstützung des Gesetzesvollzugs in bestimmten Fällen. Diese Fortschritte gehen jedoch so rasch vonstatten, dass es für Unternehmen häufig schwierig ist, die Expertise zu entwickeln, die zur Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf Sicherheitslücken und ethische Implikationen erforderlich ist.

Während KI/maschinelles Lernen – zusammen mit Big Data und der öffentlichen Cloud – wegweisend beim Versprechen von transformativem Wert sind, zählen diese Technologien auch zu den fünf, bei denen die Unternehmen dem meisten Widerstand begegnen. Die öffentliche Cloud stößt dabei auf den meisten Widerstand (52 Prozent).

Die 5.847 Teilnehmer unter den internationalen Business-Technologie-Mitgliedern von ISACA ermittelten außerdem, welche neuen Technologien bisher mehr Hype als Realität zu sein scheinen. Big Data, KI/maschinelles Lernen und öffentliche Cloud waren die führenden drei Technologien, bei denen Fachleute davon ausgehen, dass sie im nächsten Jahr bei ihrem Unternehmen eingesetzt werden. Nur zwölf Prozent geben dagegen an, dass ihre Unternehmen Blockchain einsetzen werden, und nur sechs Prozent denken, dass sie erweiterte/virtuelle Realität verwenden werden.

Unternehmen sind vorwiegend an digitaler Transformation interessiert

Neun von zehn Unternehmen (91 Prozent) arbeiten an digitaler Transformation, um Innovation und Effizienz anzuregen. Eine Mehrheit (64 Prozent) stößt jedoch auf Schwierigkeiten beim Versuch, neue und unausgereifte Technologien zu integrieren.

Unternehmen, die für neue Technologien offen sind, wurden jedoch belohnt. In den ISACA-Daten werden die Fortschritte untersucht, die Unternehmen in diesem Gebiet gemacht haben, ferner das Ausmaß, in dem sie transformative Technologien verstehen und übernehmen, den Einfluss der digitalen Bildung sowie die jeweilige Phase dieser Entwicklung in unterschiedlichen Branchen weltweit.

Für neue Technologien wie KI bedeuten Führungskräfte mit digitaler Bildung geringere wahrgenommene Risiken – was entscheidend ist, wenn man sich für den Einsatz von Technologien einsetzt.

Im letzten Jahr stellte ISACA fest, dass nur 53 Prozent der Teilnehmer ihrer Führungsebene digitale Bildung zusprachen. Im Jahr 2018 blieb diese Zahl konsistent bei 54 Prozent. Der Mangel an Verbesserungen gibt Anlass zur Sorge, wenn man die Vorteile betrachtet, die sich Unternehmen bieten, wenn ihre Führungskräfte über digitale Bildung verfügen – darunter weniger Widerstand gegen den Einsatz neuer Technologien.

Die weltweite Studie im ISACA Digital Transformation Barometer, die im ersten Quartal 2018 durchgeführt wurde, setzt sich aus Antworten von 5.847 ISACA-Mitgliedern zusammen. Die Ergebnisse finden Sie unter www.isaca.org/digital-transformation-barometer.

Über ISACA

