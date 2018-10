ISI Expert fusioniert mit SoftwareONE zur Erweiterung des Angebots an Managed Services

SoftwareONE, ein führender weltweit tätiger Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass ISI Expert, ein in Frankreich ansässiger Anbieter von Managed Services und Infrastruktur, künftig dem Team von SoftwareONE angehört. Mit ISI Expert verstärkt SoftwareONE sein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Lösungen mit fortschrittlichen Technologielösungen, die das Geschäft nachweislich steigern, für Kunden in Frankreich.

ISI Expert hält ein Dienstleistungsangebot in der Cloud, im Haus und in hybriden Umgebungen bereit. Das Unternehmen ist ein wichtiger Partner von Microsoft 365 und Azure in Frankreich mit Schwerpunkten auf Transformation, Migration und verwalteten Dienstleistungen. ISI Expert arbeitet bei der Umsetzung von Cloud-, Virtualisierungs- und digitalen Strategien eng mit seinen Kunden zusammen.

„Mit der Übernahme der Dienstleistungen und Mitarbeiter von ISI Expert kann SoftwareONE seine Kunden in Frankreich und der ganzen Welt noch besser bedienen“, erklärte Didier Martins, Country Lead bei SoftwareONE France. „ISI Expert ist bekannt für seine Spitzenleistungen bei der Implementierung modernster, skalierbarer und nachhaltiger Infrastrukturlösungen, und wir freuen uns sehr, diese Dienstleistungen nun auch den Kunden von SoftwareONE anbieten zu können.“

„SoftwareONE hat eine starke Präsenz in der EMEA-Region und das Geschäft blüht in Frankreich, insbesondere im Bereich der Lösungen für Software-Asset-Management“, so Florent Saussaye, Chief Executive Officer bei ISI Expert. „Dass wir künftig zu SoftwareONE gehören, ist eine fabelhafte Chance für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter. Damit können wir unsere Stärken hinsichtlich Managed Services in den Vordergrund stellen und die Kunden von SoftwareONE in allen Geschäftsbereichen noch besser bedienen.“

Die Mitarbeiter von ISI Expert gehören mit sofortiger Wirkung zur Organisation von SoftwareONE in Frankreich.

Über ISI Expert

ISI Expert, ein führender Dienstleistungsanbieter im Bereich der digitalen Transformation in Frankreich, wurde 2012 gegründet. Das Unternehmen stellt verwaltete Dienstleistungen in den Bereichen digitale Strategie, Migration und Transformation in der Cloud bereit. ISI Expert konzentriert sich in enger Zusammenarbeit mit Microsoft auf zwei Kernbereiche: Infrastrukturtransformation auf der Azure-Plattform und Arbeitsplatzumwandlung mit Microsoft 365. Das Team von ISI Expert unterstützt seine Kunden und Partner bei deren digitaler Transformation mit tiefgreifendem Fachwissen über Cloud-Umgebungen. ISI Expert betreibt ein Kundendienstzentrum, das seinen Kunden im Privat- und öffentlichen Sektor in Frankreich mit Beratungsdiensten, Unterstützung und Anleitung zur Seite steht.

Über SoftwareONE

SoftwareONE, ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen, bietet Organisationen eine neue Art und Weise zur Budgetierung und Optimierung der globalen IT-Kosten von On-Premises bis hin zur Cloud. Die PyraCloud-Plattform setzt maschinelles Lernen ein und bietet Kunden die notwendige Transparenz, Einsicht, Automatisierung und Kontrolle zur Maximierung von Software-Investitionen. Die Dienstleistungen im Bereich Software Portfolio Management (SPM) und Software Asset Management (SAM) bilden gemeinsam die Methodik und Rahmenbedingungen zur Optimierung der zugrundeliegenden IT-Infrastruktur, zur Beschleunigung der Cloud-Einführung und Minimierung von Compliance-Risiken. SoftwareONE befindet sich seit 1985 im Privatbesitz. Mit mehr als 3.000 Technologie-Experten in über 80 Ländern ist das Unternehmen einer der wachstumsstärksten Technologielösungsanbieter auf der ganzen Welt, mit Elite-Partnerschaften mit Microsoft, AWS, Adobe, IBM, VMware, Oracle, Citrix, Symantec, McAfee und vielen anderen. Erfahren Sie mehr über SoftwareONE unter http://www.softwareone.com und treten Sie mit dem Unternehmen über Twitter und LinkedIn in Verbindung.

