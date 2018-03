18.03.2018 - 18:07 Uhr Italian Pharmaceutical R&D Excellence at the 33rd Congress of the European Association of Urology

COPENHAGEN, Denmark, March 18, 2018 /PRNewswire/ -- Efficacy and Tolerability Results With Oncofid®P-B in Patients With Papillary Bladder Cancer No new drug treatments for primary or recurrent papillary bladder cancer in 15 years Oncofid®P-B is a Paclitaxel-Hyaluronan Bioconjugate developed and patented by Fidia farmaceutici, a leading Italian pharmaceutical multinational