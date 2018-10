ITRenew übernimmt eSISO

Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen ITRenew, Inc. („ITRenew, Inc.“) hat die Übernahme von ESISO, LLC („eSISO“), einem Branchenführer im Bereich der Wiedervermarktung und Aufbereitung von Betriebsanlagen mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, bekannt gegeben.

Aidin Aghamiri, ITRenew CEO, nannte diese Fusion einen „Impulsgeber für uns und unsere Branche“ und erklärte: „Die Kreislaufwirtschaft erfordert Spezialisten, die wertvolle Komponenten in der Ausstattung von Rechenzentren reparieren, wiederverwenden, aufarbeiten und wiedervermarkten. Mit der Übernahme von eSISO haben wir unseres Erachtens eine einzigartige Organisation geschaffen, die all diese Dienstleistungen unter einem Dach anbieten kann. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden ein Spektrum an wahrhaftig differenzierenden Diensten und Kompetenzen zu bieten.“

Loddy Chao, CEO von eSISO, ergänzte: „Wir freuen uns, Mitglied des Teams von ITRenew zu werden. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, als Partner von ITRenew etwas ganz Besonderes aufzubauen. Wir sind demütig, aber auch enthusiastisch und brennen darauf, an die Arbeit zu gehen.“

Unterstützt von der Beteiligungsgesellschaft ZMC, ist ITRenew ein global führender Anbieter von IT- Lebenszyklus-Management-Lösungen. Herzstück der Services von ITRenew ist Teraware, eine führende Datenlöschsoftware für Rechenzentren, die durch weltweite Logistikmanagement-Einrichtungen ergänzt wird. Die Übernahme von eSISO erfolgt direkt nach dem Erwerb von Splitted-Desktop Systems (SDS) im Juni 2018 durch ITRenew, der damit sein Servicespektrum um hardwareunabhängige Konstruktionskompetenzen erweitert hat.

eSISO hat sich auf den Erwerb, die Wiedervermarktung und Aufbereitung von Betriebsanlagen spezialisiert. Im Rahmen seiner globalen Präsenz arbeitet eSISO mit Partnern überall auf der Welt zusammen, um hochwertige IT-Hardware und -Lösungen zu liefern. Oberste Priorität für eSISO haben dabei prompte Lieferung und ein ausgezeichneter Kundendienst.

Aghamiri und Chao hoben den Aspekt der Datensicherheit als Schwerpunkt des kombinierten Unternehmens hervor und stellten fest: „Unsere Kunden stehen vor nie gekannten Herausforderungen im Ökosystem der Hypercale-Rechenzentren. Daher müssen sie sich auf einen lösungsorientierten Partner verlassen können, der sie im Hinblick auf Datensicherheit sowie konstruktionstechnische und betriebliche Fragen rund um die Stilllegung von Anlagen unterstützt. Unserer Meinung nach bietet die Kombination von ITRenew und eSISO ein umfassendes Lösungsspektrum, das in der Branche bislang einmalig ist.“

Sidley Austin LLP begleitete ITRenew als Rechtsberater. Covington Associates und DLA Piper LLP waren als Finanz- und Rechtsberater für eSISO tätig.

Die Vertragsbedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Über ITRenew

ITRenew mit Hauptsitz im Herzen des Silicon Valley unterstützt die Anforderungen einiger der größten, datenintensivsten, auf den Datenschutz fokussierten Unternehmen der Welt in Bezug auf die Datenlöschung und Stilllegung von Rechenzentren. Der technologiegetriebene Ansatz von ITRenew rationalisiert die herkömmlichen Verfahren der Stilllegung von Rechenzentren, um eine erstklassige Daten- und Anlagensicherheit, Verwertbarkeit und IT-Nachhaltigkeit zu gewährleisten. ITRenew wurde zum Visionär im Magic Gartner Magic Quadrant for IT Asset Disposition, Worldwide, gekürt, und positionierte sich in der Liste 2016 von Inc. 5000 im Hinblick auf den Bruttoumsatz unter den besten 10 Prozent aller bewerteten Unternehmen.

Über eSISO

eSISO ist branchenführend in der Wiedervermarktung, Aufbereitung und Wertschöpfung von stillgelegten Betriebsanlagen. Das 1992 gegründete Unternehmen eSISO spielt eine entscheidende Rolle in der Kreislaufwirtschaft, indem es führende Unternehmen für die Veräußerung von IT-Anlagen („ITAD“) mit VARs, OEMs und ODMs aller Größen sowie mit Endanwendern verbindet. Mit einer vielfältigen Auswahl an strategischen Produkten und weitreichenden Supply-Chain-Ressourcen, die sich durch besten Kundenservice für seine nachgeschalteten Partner auszeichnen, hat eSISO seit seiner Gründung überdurchschnittliche Kapitalrenditen für seine ITAD-Partner erwirtschaftet.

Über ZMC

ZMC ist eine führende Beteiligungsgesellschaft bestehend aus erfahrenen Investoren und Führungskräften, die sich mit Investment und Management einer vielfältigen Gruppe von Medien- und Kommunikationsunternehmen beschäftigen. Gegründet 2001, stellt die Investmentphilosophie von ZMC die operative Wertschöpfung basierend auf gezielten Anlageschwerpunkten, fundierter Branchenexpertise und starken Partnerschaften mit der Industrie und operativen Führungskräften in den Mittelpunkt. ZMC nähert sich den Investments in Zusammenarbeit mit Managementteams und kann auf eine gute Erfolgsbilanz bei der aktiven Wertsteigerung von Portfoliounternehmen verweisen. ZMC investiert derzeit aus dem ZMC II, L.P. (www.zmclp.com)

