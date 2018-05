23.05.2018 - 17:28 Uhr IVECO BUS wins new contract to supply 150 natural gas buses for a cleaner Paris

IVECO BUS wins new contract to supply 150 natural gas buses for a cleaner Paris Parisian transport operator, RATP (Régie Autonome des Trasports Parisiens) has awarded IVECO BUS a tender to deliver 150 Urbanway Natural Power buses from 2019 as part of the French city's BUS 2025 plan to replace its entire fleet with non-polluting vehicles. London, May 23, 2018