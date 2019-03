IVG Premium E-Liquids kündigt strategische Partnerschaft mit Kollaras & Co an

IVG Premium E-Liquids, das auf dem britischen Markt in diesem Bereich führende Unternehmen, hat eine strategische Partnerschaft mit dem weltweit anerkannten, sich in der dritten Generation in Familienbesitz und unter Familienverwaltung befindlichen Unternehmen Kollaras & Co angekündigt. Kollaras & Co ist auf die Unterstützung unabhängiger Einzelhändler in verschiedenen Vertriebskanälen in Australien spezialisiert.

Kollaras & Co hat sich die exklusiven Vertriebsrechte für IVG-Produkte in Australien gesichert. Dadurch können sich „Down under“-Vaper zu den Vapern aus mehr als 60 Ländern und sechs Kontinenten gesellen, die britische Premium-Geschmacksrichtungen von IVG genießen.

John Kollaras, Managing Director von Kollaras & Co, betonte die Bedeutung der Partnerschaft für das fast 60 Jahre alte Familienunternehmen: „Wir freuen uns außerordentlich, mit IVG zusammenzuarbeiten. Wir sind weiterhin bestrebt, innerhalb unseres Portfolios einzigartige Produkte anzubieten und unsere Position als dynamischer Lösungsanbieter zu festigen.“ Kollaras fügte hinzu: „Qualität, Authentizität und Leidenschaft sind drei Kernwerte, die wir bei Partnern suchen, und IVG ist dabei keine Ausnahme.“

Ahsan Bawa, CEO von IVG, merkte an: „Unsere unglaubliche Reise hier bei IVG setzt sich fort. Unser multinationale und preisgekrönte Marke erklimmt weiterhin neue Höhen. Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, die Familie Kollaras zum Partner zu haben. Diese strategische Allianz wird unsere Bemühungen unterstützen, IVG in ein Geschäft ganz in Kundennähe zu bringen. Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit Kolloras & Co offiziell melden zu können. einem wichtigen Schritt für unsere Expansion in die Regionen Ozeanien und Pazifik.“

Kollaras & Co wird bis Ende April 2019 26 leckere E-Liquid-Geschmacksrichtungen in den Formaten 60 ml und 10 ml von IVG Premium E-Liquids im australischen Einzelhandelssektor anbieten.

Neben den hervorragenden Beurteilungen durch Vaping-Fans auf dem australischen Markt sielten 13 internationale Auszeichnungen wie „Leading E-Liquids Specialist 2019”, „Best Sweet Flavour“ und mehr eine wichtige Rolle dabei gespielt, dass sich das australische Unternehmen für den Vertrieb der IVG Premium E-Liquids-Produkte entschied.

Kollaras fügte abschließend hinzu: „Unsere Kerninnovations-Metriken fokussieren auf die Schaffung von Marken, die von unseren Kunden geschätzt werden und Käufern ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis bieten. IVG ist ein fantastisches Beispiel dafür. Beide Partner sind zuversichtlich und freuen sich auf die Zusammenarbeit sowie unsere Wachstumschancen für das kommende Jahr und darüber hinaus.“

Über IVG Premium E-Liquids - www.ivgeliquids.co.uk

Über Kollaras & Co: www.kollaras.com

