IWBI startet globales Netz von Beratern für das WELL-Portfolio

Das International WELL Building Institute™ (IWBI™) gab heute bekannt, dass ein globaler Beirat ins Leben gerufen wurde, der bei der Gestaltung und Implementierung des WELL Portfolio™ Pathway-Pilotprojekts mitwirken soll. Dabei handelt es sich um einen neuen verkürzten Weg zur WELL Certification™ für mehrere neue oder bestehende Gebäude und Mieterräume in einem einzigen Portfolio.

„Seit wir WELL ins Leben gerufen haben, sind weltweit tätige Unternehmen deutlich zunehmend daran interessiert, dieselben Vorteile für Gesundheit und Wohlbefinden in ihrem gesamten Portfolio zu realisieren“, erklärte IWBI Chairman und CEO Rick Fedrizzi. „Das Engagement unserer Erstanwender, die ihr Wissen in dieser Beraterrolle nun mit anderen teilen, ist der Hauptgrund dafür, dass dieser Prozess für mehr Unternehmen effizient funktioniert und positive Auswirkungen für mehr Menschen in allen Teilen der Welt mit sich bringt.“

Im vergangen Monat gab IWBI die Teilnehmer des Pilotprojekts bekannt, darunter Barclays, Brandywine Realty Trust, CBRE Global Investors und CBRE, Charter Hall, Forest City Realty Trust, Gro, Investa, JLL Asia Pacific, der Lendlease Managed Australian Prime Property Fund (APPF) Commercial, Milliken, Miron Construction Co., Inc., Prologis, Inc., Shaw Industries und SL Green Realty Corp.

Vor einigen Monaten veröffentlichte IWBI die Namen seiner Konzeptberater, ein Netzwerk von Fachleuten, mit deren Hilfe die Auswirkungen bestimmter Gesundheitsvorhaben im Rahmen der 10 WELL-Konzepte - Luft, Wasser, Ernährung, Licht, Bewegung, angenehme Temperatur, Materialien, Ton, Geist und Gemeinschaft - weiter erforscht, besser verstanden und letztendlich genauer quantifiziert werden sollen.

„Als WELL v2 gestartet wurde, erkannten wir, dass wir nie auslernen können, wenn es um die menschliche Gesundheit geht“, fügte Fedrizzi hinzu. „Wir haben den Ausführungen unserer sachkundigen und engagierten Gemeinschaft von Vordenkern und Fachleuten gut zugehört und einen weiteren Schritt in Richtung auf unser Ziel der Förderung der menschlichen Gesundheit in Gebäuden unternommen.“

Zu den Mitgliedern des WELL-Portfolio-Beirates gehören:

Rahul Agrawal, Head of Workplace Strategy, Planning and Projects, BNP Paribas (New York, USA); Jennifer Berthelot-Jelovic, President und CEO, A SustainAble Production, LLC (ASAP) (Los Angeles, USA); Frances Cabrera, Operational Governance Manager, VP, CRES and Location Strategy, Barclays (New York, USA); Matthew Clifford, Head of Energy and Sustainability Services, JLL Asia Pacific (Australien); Andrew Cole, General Manager Sustainability, Investment Management, Lendlease (Australien); Tim Conway, VP Sustainability, Shaw Industries (Columbus, Ohio/USA); Duane Desiderio (Washington, D.C., USA); Jessica Elengical, Head of ESG Strategy, Alternatives, DWS Group (New York, USA); Billy Grayson, Executive Director, Center for Sustainability and Economic Performance, Urban Land Institute (Washington, D.C., USA); Alex Grella, General Manager of University City, Brandywine Realty Trust (Philadelphia, USA); Tim Habraken, Associate Director Sustainability, CBRE (Amsterdam, Niederlande); Tom Hicks, Founding Principal und Managing Director, The Mabus Group (Washington, D.C., USA); Philip Ivey, Global Strategic Sustainability Leader, Milliken’s Global Floor Covering Division (Atlanta, USA); Nina James, General Manager, Corporate Sustainability, Investa (Australien); Theresa Lehman, Director of Sustainable Services, Miron Construction (Neenah, WI, USA); John Mandyck, CEO, Urban Green Council (New York, USA); Kelly McCarthy, Director, IRIS, Impact Measurement & Management, Global Impact Investing Network (GIIN) (New York, USA); Joyce Mihalik, VP Design Services, Forest City Realty Trust (Cleveland, Ohio, USA); Chris Moriarty, Director of Insight, British Institute of Facilities Management (BIFM) (Großbritannien); Lara Muller, CEO, Blue Building Institute (BBI), (Den Haag, Niederlande); Ryan Picarella, CEO, Wellness Council of America (WELCOA) (Omaha, USA); Oliver Pye, Associate Director, Evora Global (Großbritannien); Tony Short, Workplace Project Manager, Charter Hall (Australien); Grant Stevens, Managing Director, Global Construction Management and Development, Prologis, Inc (Denver, USA); Laura Vulaj, Senior Vice President and Director of Sustainability for SL Green (New York, USA); Dick Watson, Director, Wellbeing Operations, Aetna (Hartford, USA)

