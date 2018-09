IWBI stellt Teilnehmer des ersten WELL-Portfolios vor

Das Internationale WELL Building Institute™ (IWBI™) hat heute die ersten Teilnehmer des WELL Portfolio™ bekannt gegeben, einem neuen optimierten WELL Certification™-Verfahren für mehrere neue oder bereits existierende Gebäude und Mieträume innerhalb eines Portfolios. Die neueste Version des WELL Building Standard™ (WELL™), die als Teil des WELL v2™-Pilotprogramms veröffentlicht wird, gehört zu einer Reihe von Verbesserungen des WELL-Standards. Damit wird auf die wachsende Nachfrage in der Immobilienbranche nach einem Programm reagiert, das Eigentümern, Bauträgern und Mietern die Optimierung und Ausweitung von gesundheitsfördernden Verbesserungen ihrer Immobilien erleichtert.

Mieter, Bauträger und Investoren aus Europa, Nordamerika, Australien und Asien haben ihr Interesse am WELL Portfolio Pathway bekundet. Viele haben WELL bereits für einzelne Gebäude genutzt und wollen nun von den gleichen nachweislichen Vorteilen und Wertsteigerungen für ihre Portfolios profitieren und die Gesundheit und Lebensqualität von Menschen in größerem Maßstab fördern.

Nach runden Tischen, Diskussionen unter der Leitung von Experten und der Beteiligung von Interessengruppen haben sich Unternehmen aus verschiedenen Regionen der Welt zur Teilnahme an einem Pilotprogramm mit einem Portfolio qualifizierter Gebäude entschlossen. Deren aktive Mitwirkung an der Entwicklung des Verfahrens trug maßgeblich zur Entstehung eines Programms bei, das sofortige und messbare Vorteile für Frühentschlossene und alle nachfolgenden Teilnehmer gewährleisten kann.

Zu diesen Unternehmen gehören u. a.:

Barclays

Brandywine Realty Trust

CBRE Global Investors and CBRE

Charter Hall

Forest City Realty Trust

Gro

Investa

JLL Asia Pacific

Der von Lendlease verwaltete Australian Prime Property Fund (APPF) Commercial

Miron Construction Co., Inc.

Prologis, Inc.

Shaw Industries

SL Green Realty Corp

„Das positive Echo führender globaler Immobilienunternehmen auf den WELL Portfolio Pathway unterstreicht die Notwendigkeit, unsere Gebäude als Mittel zur Förderung unserer Gesundheit und Verbesserung unserer Lebensqualität zu betrachten“, so Rick Fedrizzi, CEO und Chairman bei IWBI. Die Unternehmen sind sich dessen bewusst, dass spürbare Veränderungen nur in großem Maßstab möglich sind, und hierin besteht die treibende Kraft hinter dieser Initiative.“

Wie Fedrizzi außerdem anmerkte, bietet die phasenweise Implementierung von WELL-Eigenschaften in mehreren Gebäuden eines Portfolios Eigentümern und Vermietern mehr Effizienz und Flexibilität auf ihrem Weg zur WELL-Zertifizierung. Um die Effizienz und Flexibilität zu erhöhen, erhalten alle teilnehmenden Projekte spezifische Bewertungsbögen, die für die jeweiligen Gebäudeportfolios angepasst werden, und können unter Anleitung schrittweise Verbesserungen des Portfolios vornehmen. Gebäudeeigentümer können außerdem Bewertungen ihrer Immobilien anhand von gesundheitsrelevanten Kriterien erstellen und sich so einen Überblick verschaffen, wie ein bestimmtes Gebäude innerhalb des eigenen Portfolios und im Vergleich zu ähnlichen Portfolios abschneiden.

Da Lebensqualität und ökologische Nachhaltigkeit untrennbar verbunden sind, ist der WELL-Baustandard auf die führenden globalen Normen für nachhaltiges Bauen abgestimmt. Bauträger und Immobilieneigentümer, die bereits umweltgerechte Baustandards wie LEED, BREEAM, Green Star oder Living Building Challenge einhalten, sind bestens aufgestellt, um die enormen Chancen von WELL Certified™-Gebäuden zu erschließen.

„Ganz gleich, ob ein Gebäudeeigentümer die Attraktivität seiner Mietwohnungen steigern oder ein Unternehmen neue Talente anziehen und binden, die Mitarbeiterproduktivität erhöhen oder potenzielle Gesundheitskosten reduzieren will – die Vorteile durch gesündere und produktivere Mitarbeiter wird die einmalige Investition in Verbesserungen des Gebäudes kompensieren. Aufgrund ihres erwiesenen Erfolgs ist die WELL-Zertifizierung für führende Unternehmen rund um den Globus zur ersten Wahl geworden, um für sich selbst oder ihre Mieter Immobilien und Räume bereitzustellen, die unmittelbare und spürbare Gesundheitsvorteile für jeden einzelnen Menschen im Gebäude schaffen“, so Fedrizzi.de facto choice for leaders around the world who want for themselves and their tenants places and spaces designed to deliver immediate and measurable health benefits for every person in the building,” said Fedrizzi.

Zitate von Teilnehmern

„SL Green hatte einen großen Erfolg mit dem LEED Volume-Programm des USGBC, das uns ermöglichte, den Zertifizierungsprozess für 15 Immobilien zu beschleunigen. Dabei waren die Vorteile des WELL-Portfolios für uns klar erkennbar“, berichtet Laura Vulaj, SVP und Director of Sustainability bei SL Green. „Wir wollen WELL für One Vanderbilt erwerben und werden die Erfahrungen aus diesem Pilotprogramm auf unser gesamtes Portfolio anwenden. Vor allem wollen wir durch unsere Partnerschaft mit dem IWBI die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Bewohner erhalten.“

“JLL Asia Pacific ist sehr erfreut, am WELL Portfolio-Pilotprogramm teilzunehmen, das wir sowohl für die eigenen Immobilien von JLL nutzen wollen als auch, um unsere Kunden auf ihrem Weg zu einer Gesundheits- und Lebensqualität fördernden Bauweise zu unterstützen“, erklärt Matthew Clifford, Head of Energy and Sustainability Services, JLL Asia Pacific. „Dieses neue Tool bietet ein großes Potenzial an Vorteilen durch eine gesündere und angenehmere Gebäudeumgebung und schafft spürbare Verbesserungen für die Lebensqualität unserer Mitarbeiter, Kunden und Gäste.“

„Investa betrachtet die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mieter als wesentliche Voraussetzungen für produktive Arbeitsumgebungen und den Erfolg der Organisationen, die unsere Gebäude nutzen“, so Nina James, General Manager, Corporate Sustainability, Investa. „Das Portfolioverfahren erleichtert die Bestimmung der besten Praktiken im Hinblick auf Gesundheit und Wohlbefinden anhand des WELL v2-Bewertungsbogens. Investa ist stolz auf seine Teilnahme an diesem Pilotprogramm und die Gelegenheit, mit weltweit führenden Unternehmen an der Entwicklung einer praxistauglichen WELL-Lösung für existierende Gebäude zusammenzuarbeiten.“

„Unsere Teilnahme am WELL-Portfolio-Pilotprogramm, das die Gesundheit von Mitarbeitern als Gestaltungsziel in die Bauweise von Gebäuden aufnimmt, passt zum innovativen Ansatz von Prologis bei Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung“, kommentiert Grant Stevens, Managing Director, Global Construction and Development Services, Prologis. „Gebäude, die höchsten Anforderungen an ökologische Nachhaltigkeit gerecht werden, reduzieren die Betriebskosten für unsere Kunden und fördern zugleich das Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeiter.“

„Weltweit bewerten immer mehr Investoren die ökologische und soziale Performance nicht allein unter dem Aspekt der Verantwortung als Unternehmen, sondern auch als Indikator für langfristige, risikobereinigte Renditen“, berichtet Josh McHutchison, Managing Director of Lendlease, Investment Management Australia. „Lebensqualität zählt zu den wichtigsten Faktoren bei der Schaffung attraktiver Arbeitsumgebungen, und unsere Mieter betrachten gesundheitserhaltende Arbeitsplätze als wirksames Mittel, um die besten Köpfe anzuwerben und an das Unternehmen zu binden.“

„Die Räume, in denen wir leben, arbeiten, spielen und lernen, haben einen großen Einfluss auf unser Leben. Ihre Bauweise, aber auch ihre Einrichtung, bestimmen, wie produktiv wir unseren Alltag gestalten können“, so Susan Farris, Vice President of Sustainability and Corporate Communications bei Shaw. „Seitdem wir die Cradle-to-Cradle-Gestaltungsrichtlinien vor 20 Jahren eingeführt haben, stehen diese Aspekte für uns im Mittelpunkt. Unsere Teilnahme am WELL-Portfolio unterstreicht unser Engagement für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen durch adequate Gebäudeumgebungen. Wie viele unserer Kunden erkennen wir die Chancen durch die Förderung der Entfaltung und Kreativität von Menschen in sicheren Arbeitsumgebungen, die wir für unsere Mitarbeiter schaffen“, fügt Farris an.

Über das International WELL Building Institute

Das International WELL Building Institute (IWBI) ist ein Pionier der globalen Bewegung zur Umgestaltung unserer Gebäude und Stadtteile, die eine freie Entfaltung der Menschen fördert. Das WELL v2-Pilotprogramm ist die jüngste Version des renommierten WELL Building Standard. Mit dem WELL Community Standard™ wird die Idee des gesunden Bauens auf die Gestaltung ganzer Stadtviertel ausgeweitet. WELL wurde ausschließlich dafür konzipiert, Gebäude so komfortabel und gesundheitsverträglich wie möglich zu gestalten und auf diese Weise unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität zu erhöhen. Darüber hinaus vernetzt und aktiviert das IWBI die Experten-Community durch die Vergabe der WELL AP-Akkreditierung, praxisorientierte Forschung, Erstellung von Bildungsressourcen sowie seinen Einsatz für Maßnahmen, die Gesundheit und Wohlbefinden überall fördern. Weitere Informationen über WELL sind hier erhältlich.

