Jadar Lithium Ltd.: Erste Probennahmen auf Projektgebiet Vranje-South definieren Li-B-Anomalien

20. August 2018, Jadar Lithium Limited (ASX: JDR) (?Jadar? oder ?das Unternehmen?) berichtet über den aktuellen Stand der ersten Erkundungsproben und Kartierungsarbeiten auf seinem Projektgebiet Vranje-South in Serbien.

Die ersten Boden- und Flusssedimentprobennahmen konzentrierten sich auf großflächige Verwerfungen und Spalten innerhalb des Sedimentbeckens. Das Probenprogramm wurde im vergangenen Quartal abgeschlossen und die Proben an das ALS-Labor in Bor, Serbien, geschickt, wo sie aufbereitet wurden. Diese Proben (Trüben) wurden anschließend an das ALS-Labor in Kanada geschickt, um weiter auf Lithium, Bor und verbundene Elemente untersucht zu werden.

Flusssediment- und Bodenproben

Ziel dieses ersten Beprobungsprogramms war, anomale Zonen im Konzessionsgebiet zu identifizieren, die auf Lithium-Bor-Mineralisierung in der Tiefe hinweisen könnten. Mit Sedimentgestein aus dem Miozän überdeckte Gebiete sind potenziell aussichtsreich für Lithium-Bor-Mineralisierung des Jadar-Stils.

Das Bodenprobenprogramm hat 4 Zonen mit stärkeren Bor-Anomalien definiert, von denen zwei auch höhere Lithiumwerte aufweisen.

Das Programm hat vier Gruppen mit erhöhter Bor-Konzentration in den Bodenproben und in den als aussichtsreich angesehenen Sedimentfolgen definiert. Die Zonen mit erhöhter Borkonzentration liegen auf und in unmittelbarer Nähe zu Verwerfungslinien und Trends in den Sedimentbecken. Die Bor-Werte erreichen mehr als 800 Teile pro Million (ppm), was als erheblich gilt.

Die Lithiumwerte in den Bodenproben definieren zwei Gebiete, die als anomal angesehen werden. Außerdem sind die Gruppen mit erhöhter Lithiumkonzentration auch mit erhöhten Borwerten assoziiert.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Ergebnisse weitere Anschlussarbeiten rechtfertigen, um die Anomalien genauer zu definieren. Weitere Proben werden auf dem gesamten Konzessionsgebiet gesammelt, um zu bestimmen, ob noch weitere Anomalien definiert werden.

Abbildung 1 ? Geologie des Projektgebiets Vranje-South und Standorte der Bodenproben sowie Lithium-Ergebnisse

Abbildung 2 ? Geologie von Vranje-South, Standorte der Bodenproben und Bor-Ergebnisse

Für das aktuelle Quartal geplante Arbeiten:

- Infill-Proben der Zielgebiete und weitere Bodenproben auf dem gesamten Konzessionsgebiet

- geophysikalische Untersuchungen, um die Tiefe des Beckens zu bestimmen, sofern das Ziel beim Anschluss-Bohrprogramm bestätigt wird

Das Unternehmen wertet derzeit die Ergebnisse aus den anderen Projekten aus und wird diese nach Abschluss veröffentlichen.

ENDE

Stellungnahme des Sachverständigen

Die in dieser ASX-Meldung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wurden von Herrn Jerry L. Aiken, einem eingetragenen Mitglied der Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME), zusammengestellt. Herr Aiken hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (?Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves?, Ausgabe 2012 - JORC-Code 2012) befähigen. Herr Aiken ist für Jadar Lithium Limited als Berater tätig und stimmt zu, dass die vorgelegten Informationen in der hier präsentierten Form und in diesem Zusammenhang in der vorliegenden Meldung veröffentlicht werden.

Haftungsausschluss

Bestimmte Aussagen in dieser Meldung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Informationen basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die das Unternehmen unter Berücksichtigung seiner Erfahrung, der aktuellen Bedingungen und der Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, auf einer vernünftigen Grundlage getroffen hat. Obwohl diese Schätzungen und Annahmen als angemessen gelten, sind sie naturgemäß geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und gesellschaftlichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterworfen, von denen viele nur schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen ausgedrückt, impliziert oder prognostiziert werden. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass alle wesentlichen Annahmen angemessen sind, besteht keine Gewissheit, dass sie sich als richtig erweisen werden oder dass die in dieser Meldung ausgewiesenen Ergebnisse erreicht werden können.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Wörter wie ?erwarten?, ?fühlen?, ?glauben?, ?werden?, ?können?, ?rechnen mit?, ?Potenzial? und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich machen. Diese Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftige Produktion, Ressourcen oder Reserven sowie Explorationsprogramme und -ergebnisse. Eine Vielzahl von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in den vom oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf den Preis von Lithium und anderen Rohstoffen und Wechselkursschwankungen; Explorationsrisiken; Risiken in Bezug auf die Auswertung von Explorations-, Probe- und Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Minerallagerstätten und Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Erschließungsrisiken; Betriebsrisiken; Wettbewerb; zeitliche Verzögerungen; regulatorische Einschränkungen; Umweltschäden und -haftung sowie zusätzlicher Finanzierungsbedarf. Obwohl das Unternehmen versucht hat, alle wesentlichen Faktoren, die eine Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse bewirken können, zu identifizieren, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Die zukunftsgerichteten Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die Anleger werden daher davor gewarnt, sich aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit nicht auf zukünftige Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Meldung (oder wie anderweitig angegeben) und das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse bzw. aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.

Unter folgendem Link finden Sie die englische Originalmeldung: https://www.asx.com.au/asxpdf/20180820/pdf/43xgp2byvdn789.pdf

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

