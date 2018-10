Jadeberg Partners AG,

Die Jadeberg Partners AG verkauft ihre Beteiligung am Smart Building Softwareanbieter MCS Solutions an einen strategischen Käufer: Nemetschek SE

Jadeberg Partners verkauft ihre Beteiligung an MCS Solutions, einem globalen Softwareanbieter von Produkten und Dienstleistungen für integrierte und digitale Immobilien-, Arbeitsplatz- und Smart Building Lösungen. Mit diesem Verkauf erzielt Jadeberg Partners einen weiteren sehr erfolgreichen Exit im Rahmen des aktuellen Beteiligungsfonds, durch welchen Wachstumskapitalinvestitionen in Technologieunternehmen getätigt wurden.

Trade Sale an den deutschen Softwareanbieter Nemetschek SE Der Verkauf der Beteiligung generiert einen Brutto-IRR von 33% bei einer Haltedauer von weniger als drei Jahren.

Baar / Antwerpen, 3. Oktober 2018 - Jadeberg Partners freut sich, den Verkauf ihrer Beteiligungen an MCS Solutions (www.mcssolutions.com) im Rahmen der 100%igen Übernahme des Unternehmens durch den Nemetschek Konzern (www.nemetschek.com) bekannt zu geben. MCS ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für integrierte und digitale Immobilien-, Arbeitsplatz- und Smart Building Lösungen. MCS Solutions ermöglicht es Immobilieneigentümern und Immobilienverwaltern, ihre Immobilien mit der integrierten myMCS Softwarelösung zu verwalten. Die eigens entwickelte Softwarelösung myMCS besteht aus einem leistungsfähigen Visualisierungsinstrument mit einer zentralen Datenbankverwaltung. Ebenfalls hat MCS Solutions eine intelligente Smart Building Plattform namens COBUNDUTM entwickelt, die mit Hilfe von Internet of Things (IoT)-Sensoren und Big Data-Analysen die Produktivität und Effizienz der Immobilienbewirtschafter optimiert. Durch Synergien zwischen der Expertenberatung sowie durch den Einsatz innovativer Softwarelösungen unterstützt MCS Solutions Unternehmen im Bereich der Immobilienwirtschaft bei der Verbesserung ihres Leistungsausweises in Bezug auf die Gesamtkosten, Risikoreduktion, Mitarbeiterzufriedenheit, Markenbekanntheit und Nachhaltigkeit.

Jürgen F. Habichler, Gründer und Managing Partner von Jadeberg Partners und ehemaliges Vorstandsmitglied von MCS, kommentiert: "Wir freuen uns, einen weiteren erfolgreichen Exit und eine starke Rendite auf das investierte Kapital für unsere Investoren erzielt zu haben. In weniger als drei Jahren konnten wir das Unternehmen zusammen mit dem hoch qualifizierten Managementteam zu einem globalen Anbieter von Smart Building-Softwarelösungen entwickeln. Der Trade Sale an die Nemetschek SE kommt für Aktionäre, Management und Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt und wird das Wachstum des Unternehmens noch weiter beschleunigen. Wir wünschen Koen und Steven alles Gute für die Zukunft und werden gespannt die weitere Entwicklung verfolgen."

Über Jadeberg Partners AG

Die Jadeberg Partners AG wurde 2007 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Baar, Schweiz. Sie tätigt und betreut die Privatmarktinvestitionen des in Luxemburg ansässigen Mountain Fund SICAV-SIF, der sich auf wachstumsstarke Beteiligungen im deutschsprachigen Raum und angrenzende Regionen konzentriert. Seit der Gründung hat das Team in zahlreiche innovative, wachstumsstarke, weltweit führende Unternehmen wie Contentserv (www.contentserv.com), Avedos GRC GmbH (www.avedos.com), Pessl Instruments GmbH (www.pesslinstruments.com) oder Rebuy reCommerce GmbH (www.rebuy.de) investiert. Weitere Informationen finden Sie unter (www.jadeberg-partners.ch).

Über MCS Solutions

MCS Solutions wurde 1989 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für integrierte und digitale Immobilien-, Arbeitsplatz- und Smart Building Lösungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Antwerpen, Belgien, und weitere Niederlassungen in New York (USA), Hyderabad (Indien), Mönchengladbach (Deutschland), Singapur (Singapur), Zürich (Schweiz), Paris (Frankreich), Knivsta (Schweden) und Dubai (VAE).

Emittent/Herausgeber: Jadeberg Partners AG Schlagwort(e): Finanzen

Ende der Medienmitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Jadeberg Partners AG Oberneuhofstrasse 3 6340 Baar

Schweiz Telefon: +41 41 724 8680 E-Mail: contact@jadeberg-partners.ch Internet: www.jadeberg-partners.ch Ende der Mitteilung EQS Group-Media

730085 04.10.2018