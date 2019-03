Jaguar Land Rover wählt Spirent-Lösungen zur Prüfung der Ethernet-Konformität von Kraftfahrzeugen

Spirent Communications plc (LSE:SPT), führender Anbieter von Lösungen für die Prüfung der Konnektivität und Autonomie von Fahrzeugen, hat heute bekanntgegeben, dass Spirent-Lösungen von Jaguar Land Rover ausgewählt wurden, um die Automotive-Ethernet-Netzwerke der nächsten Generation zu prüfen.

Zur Unterstützung der Entwicklung und Prüfung seiner Automotive-Ethernet-Systeme und zur Bestimmung der besten Ethernet-Designs für seine Fahrzeuge hat Jaguar Land Rover die Spirent C50- und Spirent TTworkbench-Lösungen ausgewählt. Diese sollen die Leistung der Ethernet-Netzwerke testen und die Konformität der Motorsteuergeräte mit den Teststandards TC8 der Open Alliance und AVB der Avnu Alliance prüfen.

„Die C50 Appliance und die TestCenter-Software von Spirent werden Jaguar Land Rover dabei helfen, die Robustheit seiner Automotive-Ethernet-Netzwerke zu prüfen“, so Thomas Schulze, Director of Business Development für die Automobilsparte von Spirent. „Angesichts der zunehmenden Vernetzung und Autonomie von Fahrzeugen hilft Spirent immer mehr Organisationen dabei, sicherzustellen, dass diese neuen Funktionen die Benutzererfahrung und Sicherheit bieten, die Endbenutzer erwarten.”

TTworkbench ist eine vollständig integrierte Testentwicklungs- und Ausführungsumgebung für alle Arten von Testautomatisierungsprojekten. Für diese Umgebung bietet Spirent einsatzbereite Testfälle für zahlreiche internationale Teststandards an, darunter die Spezifikation für die Prüfung von Automotive-Ethernet-Steuergeräten der OPEN Alliance und das Automotive AVB Profile für zeitkritische Anwendungen der Avnu Alliance – Funktionen, die für Jaguar Land Rover wesentlich sind.

Weitere Informationen zu den Automotive-Lösungen von Spirent finden Sie auf: http://www.spirent.com/Solutions/Automotive

