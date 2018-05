Japans Mobilfunkbetreiber führen RCS-Services gemäß GSMA-Spezifikationen ein

Die GSMA meldete heute, dass die japanischen Mobilfunkbetreiber KDDI Corporation, NTT DOCOMO, INC. und SoftBank Corp. die Rich Communications Services (RCS) gemäß GSMA-Spezifikationen eingeführt haben. Der Dienst, unter der Bezeichnung „+ message“ bekannt, ist ein SMS-Upgrade und steht Kunden ab heute auf Smartphones und Tablets zur Verfügung. Damit können sie erweiterte Messaging-Funktionen wie Chat, Gruppen-Chat, Video, GIF-Dateien und gemeinsame Datei- und Standortnutzung genießen. Alle drei Betreiber planen den Wechsel zu den Universal Profile-Spezifikationen der GSMA.

Alle drei Betreiber planen die Einführung des RCS Business Messaging in nächster Zukunft. Mit RCS Business Messaging können Verbraucher über eine einzige Plattform direkt mit verschiedenen Unternehmen in Kontakt treten, um beispielsweise einen Tisch im Restaurant zu reservieren, Fahrkarten zu buchen oder online einzukaufen, ohne mit verschiedenen Apps jonglieren zu müssen. Einige globale Unternehmen testen RCS Business Messaging bereits, um die Kundenerfahrung zu optimieren und Verbrauchern die Möglichkeit zu bieten, auf ansprechendere und direktere Weise mit ihnen in Kontakt zu treten. Laut Schätzung GSMA Intelligence wird RCS Business Messaging bis 2021 einen Marktwert von mehr als 74 Mrd. USD erreichen.

Einführung von RCS vorantreiben

Über 50 Netzwerkeinführungen und der Netzzusammenschaltungen sorgen für eine Beschleunigung der weltweiten Einführung von RCS. Laut einer Mitteilung der GSMA zu Beginn dieses Jahres haben die Deutsche Telekom, die Telenor Group, die Telia Company und die Vodafone Group ihre Netzwerke in Europa verbunden, während sich América Móvil, Rogers Communications und Sprint in Nord- und Südamerika zusammengeschlossen haben. GSMA Intelligence schätzt, dass 165 Millionen Anwender pro Monat RCS nutzen, und rechnet mit einer Verdoppelung der Zahl auf 350 Millionen bis Q4 2018.

Mit Initiativen wie GSMA RCS Business Messaging Labs beabsichtigt die GSMA, das Wachstum von RCS weiter zu beschleunigen, damit Betreiber, Marketingunternehmen, Messaging-Aggregatoren und Unternehmen bei Themen wie Kundenerfahrung, Spezifikationen, Monetisierung, Datenschutz, Sicherheit, Vertrauen und Vernetzung enger zusammenarbeiten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.gsma.com/futurenetworks.

Das GSMA Universal Profile für erweitertes Messaging

Das wird von über 70 führenden Betreibern, Lieferanten und BS-Anbietern weltweit unterstützte Universal Profile (UP) der GSMA bietet einen offenen, einheitlichen und globalen Messaging-Dienst in allen Netzwerken und Geräten. UP erleichtert die Interoperabilität und bietet OEMs sowie BS-Anbietern die Möglichkeit der Skalierung, damit Verbraucher eine funktionsreiches und einheitliches Messaging-Erfahrung unabhängig von ihren Geräten und ihrem Netzwerk genießen können. UP 2.0 bietet Application-to-Person RCS Business Messaging und RCS-fähige Chatbots neben ausdrucksstarken Zusatzfunktionen. Weitere Informationen zum RCS Universal Profile finden Sie unter: www.gsma.com/futurenetworks/ip-services/universal-profile/.

