Jedes 60. große Unternehmen verlagert Aktivitäten ins Ausland

Rund jedes 60.

größere Unternehmen hat zwischen 2014 und 2016 Aktivitäten ins Ausland verlagert. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden. Unter den rund 67.000 Unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten im Produzierenden, Handels- und Dienstleistungsgewerbe nahmen etwa 850 Unternehmen Verlagerungen ausschließlich in das Ausland vor, weitere knapp 250 Unternehmen verlagerten wirtschaftliche Aktivitäten sowohl im In- als auch ins Ausland.

Weitere rund 1.200 Unternehmen verlagerten Teile ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten nur innerhalb des Inlands. Über 96 Prozent der großen Unternehmen blieben in diesem Zeitraum an ihren Standorten.

