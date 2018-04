17.04.2018 - 21:16 Uhr Jeff Beck: „Still On The Run: The Jeff Beck Story“ erscheint auf DVD und Blu-ray

Wie wurde Jeff Beck zum Ausnahme-Gitarristen? „Still On The Run: The Jeff Beck Story“ erzählt die Geschichte. Den vollständigen Artikel auf rollingstone.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick