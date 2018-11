Jefferies ernennt Fred Jallot zum Head of Fixed Income Europa

Jefferies gab heute die Ernennung von Fred Jallot zum Head of Fixed Income Europa bekannt. Er wird ab dem 2. Januar 2019 an der Jefferies-Niederlassung in London arbeiten und an Fred Orlan, Global Head of Fixed Income, berichten. Tim Cronin, der ebenfalls als Head of Fixed Income Europa tätig war wird diese Rolle aufgeben und fortan als President of Jefferies International Limited, der Londoner Niederlassung von Jefferies, tätig sein.

Jallot war bis jetzt bei Nomura als Global Head of Credit und Asset-Backed Securities in Europa, dem Nahen Osten und Afrika tätig. Zuvor verbrachte er 12 Jahre bei Citigroup und fünf Jahre bei der Deutschen Bank.

